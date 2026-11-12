Alerta en Washington por un tiroteo cerca de la Casa Blanca: cinco personas resultaron heridas

El hecho ocurrió esta mañana en el barrio de Logan Circle, donde se desplegó un amplio operativo policial en busca del sospechoso.

Hoy 11:54

Cinco personas fueron baleadas en un barrio de moda cerca de la Casa Blanca en Washington este jueves por la mañana, mientras la policía busca al agresor, informaron las autoridades el jueves.

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El tiroteo se reportó en Logan Circle, a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Casa Blanca.

Un portavoz del departamento policial señaló que los agentes estaban “atendiendo una situación de atrincheramiento en curso” cerca del lugar del tiroteo, el cual ocurrió próximo a la intersección de las calles 15 y P del noroeste (NW).

La policía emitió una orden de resguardo para las inmediaciones de la cuadra 1500 de la calle P, instando a las personas a dirigirse al edificio más cercano, mantenerse alejadas de las ventanas y permanecer en el interior.

La cuadra incluye un gimnasio Vida, la Iglesia Episcopal St. Luke’s y residencias, y está a la vuelta de la esquina de un supermercado Whole Foods.

Las calles de los alrededores también fueron bloqueadas durante un despliegue policial a gran escala. Las escuelas cercanas al lugar fueron puestas bajo confinamiento.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) —una agencia federal— informó que envió agentes al lugar para prestar asistencia.

Un testigo, Ryan Dubicki, se encontraba en su departamento —situado en las inmediaciones— alrededor de las 8 hora local (10 en la Argentina) cuando, según relató, escuchó “unos cinco disparos”.

“Estaban muy espaciados entre sí, así que pensé que se trataba de obras de construcción”, comentó. Poco después, al mirar hacia afuera, vio que “había policías por todas partes”.

Los administradores de su edificio de apartamentos enviaron un aviso informando sobre la posible presencia de un tirador activo.

A principios de agosto de 2025, un antiguo miembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Donald Trump fue agredido un domingo por la mañana en el barrio de Logan Circle por un grupo de adolescentes que intentaron robarle el vehículo a él y a una mujer, según indicaron las autoridades.

Días después, Trump cumplió su amenaza de eludir a las autoridades locales e impuso un control federal directo sobre la ciudad, enviando a cientos de efectivos de la Guardia Nacional para reducir la delincuencia. Dicho despliegue continúa hasta el día de hoy.