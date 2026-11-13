Caso Fürth Automotores: dictaron ocho meses de prisión preventiva para dos imputados por el millonario desfalco

La Justicia ordenó que Analía Montoya y Diego Spertino continúen detenidos en el marco de la investigación por una presunta defraudación cercana a los $6.000 millones. También rechazó un pedido de cese de prisión preventiva presentado por el exgerente Gerardo Caro.

Hoy 06:53

El juez de Control y Garantías, Sergio Guillet, dictó ocho meses de prisión preventiva para Analía Montoya y Diego Spertino, dos de los imputados en la causa que investiga un presunto desfalco millonario contra la concesionaria Fürth Automotores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La resolución fue comunicada anoche, poco después de las 20, tras varias semanas de debate judicial. Según la investigación encabezada por los fiscales Victoria Ledesma y Diego Cortés, la firma habría sufrido una defraudación cercana a los $6.000 millones.

En su decisión, el magistrado rechazó los planteos presentados por las defensas de ambos acusados. En el caso de Montoya, desestimó los pedidos de sobreseimiento, excarcelación y prisión domiciliaria, mientras que para Spertino rechazó el sobreseimiento, la falta de mérito y la excarcelación.

Además, Guillet rechazó un pedido de cese de prisión preventiva a favor de Gerardo Caro, exgerente de la concesionaria y uno de los primeros detenidos en la investigación.

Cómo se habría producido el millonario desfalco

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, las presuntas maniobras fraudulentas se habrían desarrollado entre 2024 y junio de 2026, período durante el cual se detectaron importantes irregularidades en la administración y comercialización de vehículos.

En una primera etapa de la investigación fueron detenidos Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano, quienes quedaron bajo sospecha por su presunta participación en las operaciones investigadas.

Los investigadores sostienen que Caro, quien se desempeñaba como gerente, y Llado, exjefe de Ventas, habrían tenido intervención en un sistema de operaciones comerciales sin los controles correspondientes, mediante el cual parte del dinero de las ventas habría sido desviado.

Una de las hipótesis que analiza la Justicia apunta a que los fondos podrían haber terminado en financieras informales de Tucumán o Santa Fe, aunque ese posible destino continúa bajo investigación.

Con las nuevas resoluciones, la causa Fürth Automotores suma otro avance judicial, mientras la Fiscalía continúa trabajando para determinar las responsabilidades individuales y reconstruir el destino del dinero.