El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 13 de noviembre de 2026: calor, probabilidad de lluvias y una máxima de 39 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por las altas temperaturas, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche. También se esperan ráfagas de viento en las primeras horas del día.

Hoy 05:30

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes una jornada de intenso calor en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 25 °C y una máxima que alcanzará los 39 °C. El pronóstico indica condiciones de inestabilidad hacia la segunda mitad del día, con posibilidades de tormentas aisladas.

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Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 27 °C y vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h. Además, se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Por la mañana, el termómetro descenderá hasta los 25 °C, con cielo algo nublado y vientos del mismo sector de entre 13 y 22 km/h.

Para la tarde se espera el momento más caluroso de la jornada, con una máxima de 39 °C y probabilidad de tormentas aisladas. El viento soplará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura bajará hasta los 35 °C, mientras que podrían continuar las tormentas aisladas, con vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional no prevé lluvias durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad del 0 %. Sin embargo, para la tarde y la noche las posibilidades aumentarán y se ubicarán entre el 10 y el 40 %.

Por otra parte, el pronóstico para el sábado 14 de noviembre anticipa un descenso de la temperatura, con una mínima de 22 °C y una máxima de 29 °C. Se esperan tormentas aisladas durante la madrugada, tormentas fuertes por la mañana y nuevamente tormentas aisladas durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones alcanzará entre el 40 y el 70 % en horas de la mañana, mientras que hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado y no se prevén lluvias. Además, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la madrugada.