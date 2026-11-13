El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 13 de noviembre de 2026: calor, probabilidad de lluvias y una máxima de 39 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por las altas temperaturas, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche. También se esperan ráfagas de viento en las primeras horas del día.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes una jornada de intenso calor en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 25 °C y una máxima que alcanzará los 39 °C. El pronóstico indica condiciones de inestabilidad hacia la segunda mitad del día, con posibilidades de tormentas aisladas.
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Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 27 °C y vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h. Además, se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Por la mañana, el termómetro descenderá hasta los 25 °C, con cielo algo nublado y vientos del mismo sector de entre 13 y 22 km/h.
Para la tarde se espera el momento más caluroso de la jornada, con una máxima de 39 °C y probabilidad de tormentas aisladas. El viento soplará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura bajará hasta los 35 °C, mientras que podrían continuar las tormentas aisladas, con vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h.
En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional no prevé lluvias durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad del 0 %. Sin embargo, para la tarde y la noche las posibilidades aumentarán y se ubicarán entre el 10 y el 40 %.
Por otra parte, el pronóstico para el sábado 14 de noviembre anticipa un descenso de la temperatura, con una mínima de 22 °C y una máxima de 29 °C. Se esperan tormentas aisladas durante la madrugada, tormentas fuertes por la mañana y nuevamente tormentas aisladas durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones alcanzará entre el 40 y el 70 % en horas de la mañana, mientras que hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado y no se prevén lluvias. Además, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la madrugada.