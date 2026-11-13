Santi Alvarado volvió a hacer historia: el bandeño ganó su cuarto Latin Grammy junto a Bizarrap y Daddy Yankee

El músico y compositor santiagueño se consagró en la categoría Mejor Canción Urbana por su participación en la exitosa colaboración entre los artistas. Con este reconocimiento, suma cuatro estatuillas a su trayectoria internacional.

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El talento santiagueño volvió a destacarse en uno de los escenarios más importantes de la música internacional. Santiago “Santi” Alvarado, músico, compositor y productor nacido en La Banda, ganó un nuevo Latin Grammy por su participación en “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, la colaboración de Bizarrap y Daddy Yankee que se impuso en la categoría Mejor Canción Urbana.

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El reconocimiento se concretó durante la 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. La canción se quedó con uno de los premios destacados de la música urbana, consolidando el trabajo de sus creadores.

Alvarado figura oficialmente entre los compositores del tema junto a Bizarrap y Daddy Yankee, un crédito que le permitió sumar una nueva estatuilla a su carrera y volver a llevar el nombre de Santiago del Estero a lo más alto de la industria musical.

Este logro se suma a los tres Latin Grammy que obtuvo en 2023 por su participación en otras dos exitosas producciones de Bizarrap. La sesión número 52, junto a Quevedo, fue premiada como Mejor Canción Urbana, mientras que la colaboración número 53 con Shakira consiguió los reconocimientos a Mejor Canción Pop y Canción del Año.

Además, el productor bandeño tuvo una importante presencia en la edición 2026 por su trabajo junto a Milo J. Su nombre apareció entre los créditos de “Solifican12”, nominada a Canción del Año, y también estuvo vinculado a “Niño” y al álbum “La Vida Era Más Corta”, que compitieron en otras categorías de la premiación.

Con una carrera que comenzó desde muy joven y que lo llevó a trabajar con grandes referentes de la música argentina e internacional, Santi Alvarado continúa consolidándose como uno de los talentos santiagueños con mayor proyección en la industria musical.

Su cuarto Latin Grammy representa un nuevo capítulo en una trayectoria que trascendió las fronteras de La Banda y que hoy lo encuentra formando parte de algunas de las producciones más reconocidas de la música latina.