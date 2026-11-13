Nicolás "Hueso" Martínez sobre el presente de Quimsa: "El equipo está para cosas grandes"

El jugador de la Fusión habló en el programa 100% Básquet de Canal 14 de TIC, donde analizó su adaptación al club, la derrota ante Instituto y los próximos desafíos en la Liga Nacional.

12/11/2026

Tras una nueva jornada de entrenamiento, Nicolás "Hueso" Martínez analizó el presente de Quimsa en una entrevista con el programa 100% Básquet de Canal 14 de TIC, conducido por Jimena Salvatierra, Mariano Díaz y Lautaro Beltrán. El jugador se refirió a su rápida adaptación al equipo, la reciente derrota ante Instituto de Córdoba y la gira que afrontará la Fusión por Corrientes, donde enfrentará a San Martín y Regatas.

"Me adapté más rápido de lo que pensaba. El grupo influyó mucho, todo fue cálido y ayudó a que me libere rápido. Estoy muy cómodo, todo salió mejor de lo que esperaba, hasta la ciudad superó mis expectativas", expresó Martínez. Además, aseguró que vestir la camiseta de Quimsa representa un desafío: "No lo vivo como una presión. Si me quisieron es porque estoy preparado".

Durante la charla, el jugador destacó la calidad y profundidad del plantel santiagueño. "El equipo me sorprendió. Me gustó la manera de llevarnos, eso es lo más importante al llegar a un equipo nuevo. Somos diez los que podemos jugar y eso hace que sea muy difícil defendernos. El equipo está para cosas grandes", afirmó.

Sin embargo, consideró que Quimsa todavía tiene un importante margen de crecimiento. "Para el techo falta mucho. Si bien veníamos ganando, no habíamos tenido el plantel completo hasta el último partido. Podemos mejorar mucho y lo principal que tenemos es la intensidad", señaló.

Sobre la derrota ante Instituto en el estadio Ciudad, que puso fin al invicto de la Fusión, Martínez reconoció que el equipo no estuvo a la altura de lo esperado. "No fue un buen partido en lo colectivo, no estábamos con la energía que debíamos y en el final se nos fue. Nos costó ir de atrás y nos desgastó mucho. Está bueno que nos pase ahora para limpiar la cabeza, el récord ya está", sostuvo.

Ahora, Quimsa buscará recuperarse en su gira por Corrientes, donde enfrentará a San Martín y Regatas, con el objetivo de retomar la senda del triunfo y seguir consolidándose como uno de los protagonistas de la Liga Nacional de Básquet.