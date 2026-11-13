Tensión en el mar Báltico: Finlandia confirmó una explosión en un buque de guerra ruso y Ucrania se atribuyó el ataque

Los sistemas de vigilancia finlandeses detectaron una explosión y una columna de humo en una embarcación militar rusa. El incidente ocurrió cerca de la costa de Finlandia, mientras Ucrania desarrollaba una operación con drones contra objetivos rusos.

Hoy 00:24

Las autoridades militares de Finlandia confirmaron este jueves 12 de noviembre que detectaron una explosión en un buque de guerra ruso que navegaba por aguas internacionales del golfo de Finlandia, en el mar Báltico. El episodio ocurrió durante la madrugada del miércoles y provocó preocupación en la región, en medio de los ataques ucranianos contra instalaciones estratégicas de Rusia.

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El director de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa finlandés, Markku Viitasaari, explicó que los sistemas de vigilancia registraron destellos y humo procedentes de la embarcación. Inicialmente, las autoridades consideraron que el buque podía estar disparando contra drones, pero el análisis posterior indicó que al menos una explosión se había producido a bordo.

El incidente tuvo lugar en las proximidades de la isla de Gogland, bajo control ruso, a unos 40 kilómetros de la costa finlandesa. Según las autoridades de Helsinki, la embarcación realizaba tareas de protección de barcos vinculados con la denominada flota fantasma rusa, utilizada para transportar petróleo en medio de las sanciones internacionales contra Moscú.

Tras la explosión, el buque abandonó la zona por sus propios medios y se dirigió hacia San Petersburgo, aunque hasta el momento no se confirmó el alcance de los daños ni la existencia de víctimas.

Por su parte, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se atribuyó una operación contra la corbeta rusa Naro-Fominsk, perteneciente a la Flota del Báltico. Se trata de una embarcación militar de la clase Buyan-M, de aproximadamente 74 metros de eslora, equipada con sistemas de lanzamiento de misiles de crucero.

Según la versión ucraniana, el ataque formó parte de una operación más amplia contra instalaciones militares, petroleras y portuarias en la zona de Ust-Luga, uno de los principales puntos de exportación de Rusia, ubicado en la región de Leningrado.

Sin embargo, Finlandia no confirmó que las fuerzas ucranianas hayan sido responsables de la explosión ni precisó qué tipo de armamento pudo haber provocado el incidente. Las afirmaciones sobre los daños ocasionados a la corbeta tampoco pudieron verificarse de manera independiente.

Desde Estonia, el ministro de Defensa, Martin Herem, también informó que se había registrado una explosión en una embarcación militar rusa alrededor de las 5.30 de la madrugada. Indicó que posteriormente se observó humo y que el barco emprendió el regreso hacia San Petersburgo.

El episodio coincidió con nuevas alertas por la presencia de drones en el espacio aéreo de países próximos a Rusia. Finlandia investiga una posible incursión no autorizada, mientras que Estonia, Letonia y Lituania adoptaron medidas preventivas ante la actividad de aeronaves no tripuladas en la región.

Pese a la preocupación generada, las Fuerzas de Defensa de Finlandia aseguraron que no existe una amenaza militar inmediata para el país y señalaron que la situación de seguridad en el mar Báltico permanece estable.