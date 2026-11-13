Microsoft aseguró que no detectó indicios de actividad maliciosa tras la masiva caída de Outlook

Lo aseguró el gigante tecnológico en redes, así como también uno de sus más importantes directivos. La empresa admitió que las medidas para solucionar el problema no funcionaban "como se esperaba".

Hoy 05:40

La empresa tecnológica estadounidense Microsoft aseguró que no detectó indicios de que la caída global de su servicio de correo electrónico Outlook haya sido causada por "una actividad maliciosa", señaló este viernes la compañía.

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"Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente. Seguiremos tratando este incidente con urgencia y prioridad hasta su resolución completa", dijo la empresa en un balance sobre los fallos que afectan también a productos como Teams o el asistente de IA Copilot.

En la misma línea se expresó el vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, quien descartó que la caída global de los servicios del gigante tecnológico haya sido causada por un ataque cibernético.

"Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética", escribió el directivo en la red social X.

En la misma publicación, Lamanna lamentó las interrupciones que han afectado a servicios como el gestor de correo electrónico Outlook y la plataforma de videoconferencias Teams "en cualquier región" del mundo.

En un primer momento, la tecnológica reconoció haber identificado fallas en los usuarios para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la nube en América, un problema que luego se extendió a varias regiones, con fallos reportados en sitios como Australia y Reino Unido.

Según explicó la propia compañía en X, una parte de la infraestructura en "múltiples regiones" experimentó una "carga elevada", que se ha traducido en errores de conectividad.

El portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, ha registrado picos en las últimas horas, incluso en los servicios Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; y de inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

Microsoft reconoció el jueves que las medidas para solucionar la caída mundial de Outlook no estaban funcionando "como se esperaba" y que buscaba alternativas, mientras usuarios de todo el mundo seguían sin acceso a sus servicios esenciales.

El impacto de la caída se ha sentido a nivel mundial, con usuarios de todo tipo de sectores e incluso de gobiernos informando que no podían comunicarse a través de Outlook.

"Hemos monitoreado el estado de los cambios aplicados para mejorar la operatividad y confirmamos que no están funcionando como se esperaba", escribió Microsoft en la red social X.

Y añadió: "Estamos identificando líneas de trabajo alternativas que puedan aplicarse para aumentar la capacidad ante los desequilibrios sostenidos en la gestión del tráfico".

En menos de una hora la avería se volvió global y dejó fuera de servicio productos de Microsoft en 74 países y territorios, informó el monitor de caída de servicios en línea Downdetector.

Un mapa publicado por esa plataforma en X mostraba que el apagón afectó a los usuarios en todo el continente americano, así como en partes de Europa, Asia y África.

En este contexto, Australia activó este viernes una cláusula de su acuerdo de resiliencia digital con Microsoft para pedir que sus intereses reciban prioridad en la recuperación de los servicios afectados por la caída global de la tecnológica estadounidense, que ha provocado problemas en empresas, organismos públicos y servicios del país.

El ministro australiano de Interior, Tony Burke, explicó hoy que el Gobierno había puesto en marcha esa disposición para garantizar que las necesidades del país sean tenidas en cuenta durante la recuperación de los sistemas.

El acuerdo, firmado en junio, contempla reforzar la resiliencia de la infraestructura digital australiana y priorizar la recuperación de su economía ante una interrupción grave del ecosistema de Microsoft.