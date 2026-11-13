Inundaciones en la Franja de Gaza dejaron muertos y cientos de personas afectadas

Las fuertes lluvias destruyeron más de 70.000 carpas en campamentos de desplazados. Israel volvió a bombardear un hospital.

Hoy 05:12

Más de 100.000 personas se vieron afectadas por las fuertes lluvias de los últimas días en la Franja de Gaza, que afectaron los campamentos que albergan a los palestinos desplazados por la guerra, informó una agencia de la ONU, mientras que este jueves Israel volvió a bombardear el Hospital Nasser, en la ciudad de Khan Yunis, dejando seis muertos y decenas de heridos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al menos cinco personas fallecieron por las inundaciones. Las intensas lluvias afectaron directamente a más de 106.000 personas, dañando o destruyendo refugios, letrinas y pertenencias. Más de 70.000 carpas quedaron destruidas en solo 12 horas. Según un reporte de UNICEF, 950.000 personas desplazadas viven en zonas expuestas a inundaciones.

En el barrio de Rimal, en la Ciudad de Gaza, otrora el más prestigioso y ostentoso de la ciudad, el agua llegó hasta las rodillas, y la gente intentaba este jueves por todos los medios canalizarla hacia el mar. Los sistemas de alcantarillado son inexistentes en el enclave palestino.

La mayoría de las carpas que acogen a las personas, que tienen una vida útil promedio de seis meses, están dañadas, y los desplazados se preguntaban este jueves dónde están las donadas por la comunidad internacional.

En un campamento en la ciudad de Gaza, algunas personas intentaban reparar sus tiendas, mientras que otras usaban arena para reforzarlas e impedir la entrada de agua. Algunos se esforzaban por sacar a sus hijos de las tiendas inundadas.

Olfat Magdoub, residente de Gaza, intentó en vano disminuir la cantidad de agua de su carpa. “Hoy es el primer día de lluvia y, por supuesto, ya estamos inundados. ¿Qué pasará si vuelve a llover mañana? Es solo el primer día y ya estamos desbordados”, dijo la mujer.

El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (Cogat), el organismo de las Fuerzas de Defensa de Israel que coordina la entrada de ayuda humanitaria, informó que en los últimos meses, como parte de un plan de invierno gestionado en coordinación con la Junta de Paz y las agencias humanitarias, ha introducido en el enclave “más de 91.000 tiendas de campaña y más de 8200 camiones con lonas, mantas, ropa de invierno y equipos para el bombeo de aguas residuales”.

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, negó que Israel fuera responsable del empeoramiento de las condiciones de los palestinos en estos campos.

En cambio, culpó a Hamas, afirmando que el grupo militante palestino se niega a desarmarse y se apropia de la ayuda humanitaria para uso militar. No aportó ninguna prueba que respaldara su afirmación sobre la incautación de la ayuda.

La desesperación de la población local quedó plasmada en los testimonios del campamento, que también critican abiertamente la gestión de la emergencia por parte del grupo terrorista Hamas.

“¿Hablan de victoria? ¿Dónde está la victoria? Dónde está la Municipalidad de Gaza?”, gritaba un comerciante de Jabalia, desplazado en la Ciudad de Gaza, en un vídeo compartido decenas de veces en las redes sociales. “Durante veinte años, nos han estado causando desastres, apareciendo en coches de lujo solo para cobrar impuestos, y ahora que todas mis mercancías han quedado bajo el agua, no hacen nada”.

“Llamamos al ayuntamiento: vinieron, observaron la situación y se marcharon sin hacer nada. Perdí mercancía por valor de 2 millones de séqueles (unos 564.000 euros) en dos días”, dijo un mercader.

Desde Ramallah, la presidencia palestina acusa a Israel de agravar la catástrofe humanitaria con su agresión continua y la imposición del bloqueo, en contravención de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y del plan del presidente Donald Trump.

En paralelo, la agencia de la ONU para la infancia dijo que Israel había rechazado la importación del equipo necesario ‌para reparar una cuenca de ‌agua ⁠en Gaza, y advirtió que la instalación podría desbordarse y poner en peligro a los residentes de las inmediaciones debido a las inundaciones y las enfermedades.

Las autoridades locales afirman que Israel destruyó infraestructuras ⁠hidráulicas y ⁠vehículos utilizados para bombear agua durante su guerra contra Hamas, lo que provocó el desplazamiento de la mayor parte de los más de dos millones de residentes del territorio y dejó gran parte ‌de Gaza en ruinas.

Una de las instalaciones dañadas es la cuenca de aguas pluviales de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, que ahora está contaminada con aguas residuales y corre el riesgo de desbordarse tras fuertes lluvias, según James Elder, de UNICEF.

Ataque a un hospital

Además, este jueves Israel atacó el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, y mató a seis personas e hirió al menos veinte personas más, informó el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio afirmó que el ataque alcanzó el ala quirúrgica del hospital y que entre los fallecidos había un médico. Un periodista de la agencia The Associated Press en el lugar dijo que partes del segundo piso del edificio quedaron destruidas.