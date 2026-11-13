Con transmisión de Canal 7, Argentina inicia la era post Messi con un amistoso ante Uruguay

La Albiceleste disputará este viernes su primer amistoso tras el retiro de Lionel Messi. Scaloni comenzará una nueva etapa ante la Celeste, que tendrá a Diego Forlán como entrenador interino. Vivilo por el Canal de los santiagueños.

Hoy 07:08

La Selección Argentina recibirá este viernes 13 de noviembre a Uruguay, desde las 20 horas en La Bombonera, en el marco de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará su primer compromiso después del retiro de Lionel Messi, en el inicio de una nueva etapa con varios futbolistas jóvenes.

El entrenador argentino, quien confirmó su continuidad hasta 2030, deberá resolver algunas dudas en la formación. La principal incógnita pasa por Emiliano Martínez, que se recupera de una lesión en la mandíbula. En caso de que no juegue, Gerónimo Rulli será el arquero titular y llevará la cinta de capitán.

Además, Scaloni analiza distintas alternativas en defensa y el mediocampo, mientras que Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Franco Prestianni aparecen como opciones para integrar el ataque. La Albiceleste tendrá ausencias importantes, como las de Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González, todos por lesión.

Por su parte, Uruguay llega en plena reconstrucción tras su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 y la salida de Marcelo Bielsa. El exdelantero Diego Forlán asumió interinamente la conducción del equipo, que contará con figuras como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez.

La probable formación de Argentina: Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Franco Prestianni.

El posible equipo de Uruguay: Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Giorgian de Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

El encuentro será transmitido en vivo por Canal 7 de Santiago del Estero y representará el clásico rioplatense número 198. Argentina domina el historial con 92 victorias, 58 triunfos uruguayos y 46 empates. Luego de este compromiso, la Albiceleste enfrentará a Costa Rica el martes 17 de noviembre en Córdoba, en su último partido del año.