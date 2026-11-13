El kirchnerismo no descarta una candidatura de Cristina en 2027 pese a la falta de respuesta de la ONU

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas cerró sus sesiones sin tratar el reclamo de la expresidenta por su condena en la causa Vialidad. Desde su entorno aseguran que todavía hay margen.

Hoy 06:29

El kirchnerismo mantiene abierta la posibilidad de una candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2027, pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró su último período de sesiones sin tratar el reclamo presentado por la defensa de la exmandataria para revisar los efectos de su condena en la causa Vialidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación buscaba obtener un pronunciamiento internacional que pudiera favorecer una revisión de su situación judicial. Sin embargo, el organismo concluyó sus reuniones de noviembre sin abordar el caso y la próxima oportunidad de tratamiento será en marzo de 2027.

Aunque la demora representa una dificultad para la estrategia electoral de la expresidenta, desde su círculo político aseguran que todavía existe tiempo para avanzar con el planteo.

"Estaba dentro de las posibilidades que esto sucediera. Pero estamos dentro de los márgenes políticos para esperar el plazo de marzo", señalaron fuentes cercanas al diario Infobae.

En ese sentido, remarcaron que no consideran la postergación como una derrota política y que mantienen las expectativas de conseguir una resolución favorable.

La estrategia del kirchnerismo para las elecciones de 2027

En el entorno de la exmandataria sostienen que los plazos electorales todavía permiten mantener abierta una eventual candidatura, especialmente porque las definiciones sobre alianzas y listas nacionales se producirán durante 2027.

No obstante, Cristina Kirchner tiene una condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, confirmada por la Corte Suprema en junio de 2025. Por lo tanto, actualmente se encuentra impedida de competir electoralmente.

Incluso si el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera un pronunciamiento favorable, esa decisión no anularía automáticamente la sentencia argentina. Para modificar su situación electoral serían necesarios nuevos pasos dentro del sistema judicial nacional.

La campaña internacional para respaldar a Cristina Kirchner

Mientras esperan novedades sobre el reclamo, dirigentes kirchneristas continúan impulsando la campaña "Cristina Libre", destinada a visibilizar internacionalmente la situación judicial de la expresidenta.

En ese marco, Jorge Taiana, Vanesa Siley, Franco Metaza y Delfina Rossi participaron en actividades en Estados Unidos, donde denunciaron lo que consideran una utilización del sistema judicial para excluir a Cristina Kirchner de la competencia política.

La delegación también mantuvo encuentros con los legisladores estadounidenses Pramila Jayapal y Jesús "Chuy" García, integrantes del Partido Demócrata, para exponer sus cuestionamientos al proceso judicial argentino.

Desde el sector que responde a la exmandataria sostienen que su figura continúa teniendo peso dentro de la oposición y que su eventual candidatura seguirá formando parte del debate político.

Así, mientras se acerca el calendario electoral de 2027, el kirchnerismo buscará mantener vigente la posibilidad de una postulación de Cristina Kirchner, aunque su inhabilitación judicial continúa firme y no existe, por el momento, una resolución que le permita volver a ser candidata.