La Joaqui sorprendió con un radical cambio de look y Tiago PZK no pudo ocultar su reacción

La cantante compartió una sensual producción de fotos en bikini y mostró su nuevo estilo. Su transformación generó una ola de comentarios en las redes sociales, incluido uno muy especial de su pareja.

Hoy 06:40

La Joaqui volvió a captar todas las miradas en las redes sociales al mostrar un radical cambio de look que sorprendió a sus seguidores. La cantante de RKT decidió cortarse el pelo y presentó su nueva imagen con una sensual sesión de fotos en bikini, que rápidamente generó repercusión en Instagram.

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En las imágenes, la artista lució un conjunto de dos piezas color beige, acompañado de su nuevo cabello corto y oscuro, con pequeñas trenzas en la parte superior. Completó su estilo con aros plateados y un delineado marcado.

Entusiasmada con su transformación, la cantante compartió las fotografías y consultó a sus seguidores: "Me corté el pelo, ¿qué les pareció?".

Las respuestas no tardaron en llegar. Entre los numerosos elogios apareció un comentario de Tiago PZK, su actual pareja, quien reaccionó con una sola palabra acompañada de emojis de enamorado: "Dios".

Las indirectas de Luck Ra que generaron especulaciones

El cambio de imagen de La Joaqui llegó en medio de las repercusiones por recientes publicaciones de su expareja, Luck Ra, de quien se separó hace más de tres meses.

El cantante cordobés compartió una historia de Instagram con una frase que despertó interpretaciones entre sus seguidores: "Aunque ya no estés aquí, me duele saber ahora duermes con él", acompañada de emojis de tristeza y un corazón roto.

Aunque algunos usuarios relacionaron el mensaje con el nuevo romance de La Joaqui y Tiago PZK, el músico no mencionó a ninguno de los artistas ni confirmó que se tratara de una indirecta.

No fue la primera vez que una publicación suya generó especulaciones. En octubre también había compartido la frase "Esos ojos apagados ya no brillan", sin aclarar si hacía referencia a una experiencia personal o a una posible canción.

Mientras tanto, La Joaqui continúa disfrutando de su presente personal y artístico, compartiendo momentos con sus seguidores y mostrando una nueva faceta de su estilo que recibió numerosos elogios.