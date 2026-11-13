Argentina y Uruguay vuelven a enfrentarse: cómo está el historial del clásico rioplatense

La Albiceleste recibirá este viernes a la Celeste en La Bombonera, desde las 20, en un amistoso internacional. El equipo nacional mantiene una amplia ventaja en los antecedentes.

Hoy 11:15

La Selección Argentina enfrentará este viernes desde las 20 a Uruguay en La Bombonera, en una nueva edición del clásico rioplatense. El encuentro amistoso sumará otro capítulo a una de las rivalidades más antiguas del fútbol mundial, cuyo historial favorece ampliamente a la Albiceleste.

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A lo largo de la historia, ambas selecciones se enfrentaron en 196 oportunidades, con un saldo de 92 victorias para Argentina, 57 triunfos para Uruguay y 47 empates. De esta manera, el conjunto nacional mantiene una diferencia de 35 partidos a su favor.

El primer enfrentamiento se disputó el 16 de mayo de 1901 en Montevideo, con victoria argentina por 3-2. Desde entonces, ambos seleccionados protagonizaron numerosos encuentros memorables, entre ellos la final del Mundial de 1930, cuando Uruguay se impuso por 4-2 y conquistó su primera Copa del Mundo.

En cuanto a las mayores goleadas, Argentina venció 6-0 a Uruguay en 1902, mientras que la Celeste consiguió su triunfo más abultado por 5-0 en la Copa América de 1959, disputada en Ecuador.

El antecedente más reciente corresponde al 21 de marzo de 2025, cuando Argentina ganó 1-0 en Montevideo por las Eliminatorias Sudamericanas, gracias a un gol de Thiago Almada. Por su parte, la última victoria uruguaya fue en noviembre de 2023, cuando se impuso por 2-0 en La Bombonera.

Ahora, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará prolongar su ventaja histórica y sumar una nueva victoria ante su clásico rival, en un encuentro que servirá para seguir evaluando alternativas dentro del plantel argentino.