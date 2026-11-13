Brutal ataque en una pizzería de Córdoba: le dio más de 10 trompadas a un médico porque habría mirado a su pareja

El agresor, un entrenador de rugby, fue detenido después de que las cámaras de seguridad registraran la violenta secuencia. Mirá.

Hoy 11:02

Un entrenador de rugby fue detenido en Córdoba acusado de protagonizar una violenta agresión contra un médico dentro de una pizzería, luego de recriminarle que supuestamente había mirado a su pareja. El ataque, que incluyó más de diez trompadas y varias patadas, quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

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El episodio ocurrió durante la noche del sábado 7 de noviembre, alrededor de las 21, en un local gastronómico del barrio La Docta, cuando el acusado ingresó acompañado por una mujer y comenzó a increpar a otro cliente que se encontraba comiendo.

Según la reconstrucción del hecho, el agresor, identificado como Martín Roberto Díaz, comenzó a insultar al hombre porque consideró que había mirado de manera inapropiada a su pareja. Tras una discusión, se abalanzó sobre él y le propinó una sucesión de golpes de puño en el rostro.

Las cámaras de seguridad muestran cómo la víctima intentó protegerse, pero terminó en el suelo, mientras el atacante continuaba golpeándolo. La agresión siguió en otro sector del comercio, donde el médico quedó arrinconado y recibió más trompadas y patadas.

"¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas", se escucha decir al agresor en la grabación. Entre los golpes, la víctima alcanzó a responder: "No hice nada".

Empleados y otras personas presentes intentaron detener el ataque. Finalmente, el acusado abandonó el lugar y escapó a bordo de una camioneta Ford Ranger.

La víctima sufrió una fractura en el rostro

El hombre agredido, identificado como Mauro San Pietro, trabaja como médico del Servicio Penitenciario de Córdoba, en la cárcel de Bouwer.

Como consecuencia de los golpes, debió recibir atención médica y, según se informó, los estudios detectaron una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento.

Así quedó Mauro San Pietro

Tras recibir asistencia, el profesional presentó una denuncia que permitió iniciar la investigación para identificar al responsable.

Detuvieron al agresor y su club de rugby repudió el ataque

Luego de analizar las grabaciones de cámaras públicas y privadas, recopilar testimonios e identificar el vehículo utilizado durante la fuga, la Policía logró localizar al sospechoso.

Martín Roberto Díaz fue detenido el miércoles 11 de noviembre y quedó a disposición de la Justicia. El acusado fue vinculado con el Club Universitario de Córdoba, donde se desempeñaría como entrenador de rugby.

Martín Roberto Díaz detenido

En un comunicado difundido por su Subcomisión de Rugby, la institución expresó su "profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física".

"Repudiamos toda forma de violencia, incompatible con los valores de respeto, tolerancia y convivencia que promovemos", señalaron desde el club, que además informó que evalúa las medidas disciplinarias y administrativas correspondientes.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Unidad Territorial 22, a cargo de Paula Bruera. Inicialmente, el detenido fue imputado por lesiones leves y amenazas, aunque la calificación legal podría modificarse a partir de los resultados de los estudios médicos de la víctima.