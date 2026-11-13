Una mujer fue asaltada por motochorros y recuperó sus pertenencias gracias a la geolocalización

El hecho ocurrió alrededor de las 15.30 del jueves, en avenida Aguirre y Lavalle. Dos delincuentes que se movilizaban en una moto le arrebataron una riñonera con un celular. El dispositivo fue localizado posteriormente en el barrio Independencia.

Hoy 09:27

Un nuevo hecho delictivo se registró durante la tarde del jueves en la ciudad de Santiago del Estero, donde una mujer de 32 años sufrió un violento arrebato cuando circulaba en bicicleta.

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El episodio ocurrió cerca de las 15.30, en la esquina de avenida Aguirre y Lavalle. De acuerdo con la denuncia, la damnificada, identificada como María Belén Villalba, fue sorprendida por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de 110 cilindradas, de color negro.

En cuestión de segundos, uno de los ocupantes le sustrajo una riñonera que contenía un teléfono celular Samsung A35 5G. Luego del ataque, los delincuentes escaparon por avenida Aguirre en dirección sur-norte.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, personal de la Comisaría Comunitaria N° 8 puso en marcha una investigación para recuperar los elementos robados e identificar a los responsables.

En el marco de las tareas, los efectivos recibieron datos sobre la geolocalización del celular a través de WhatsApp. La información permitió orientar la búsqueda hacia un domicilio del barrio Independencia, donde un hombre de 72 años entregó la riñonera y el teléfono, al manifestar que los había encontrado en la vía pública.

Finalmente, por disposición del fiscal Rubén Alfonzo, los elementos fueron secuestrados y se ordenaron las actuaciones correspondientes para su reconocimiento y posterior devolución a la víctima.