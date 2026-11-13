Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este lunes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.
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Lunes 16 de noviembre:
de 15:00 a 18:00 hs afectando a las localidades de Villa Atamisqui y sus zonas rurales aledañas (dpto. Atamisqui).