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Locales

Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este lunes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 08:50

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.

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Lunes 16 de noviembre:

de 15:00 a 18:00 hs afectando a las localidades de Villa Atamisqui y sus zonas rurales aledañas (dpto. Atamisqui).

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