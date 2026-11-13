Osvaldo Granados analizó la inflación de octubre y advirtió: “No van a poder bajar del 2% si siguen aumentando los servicios”

En su habitual columna en Radio Panorama, el economista cuestionó los incrementos mensuales de las tarifas y su impacto en los precios. Además, reveló movimientos entre importantes sectores empresariales para impulsar nuevos consensos.

Hoy 08:30

El economista Osvaldo Granados analizó en Radio Panorama el dato de inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y advirtió que la política de aumentos mensuales en los servicios públicos representa uno de los principales obstáculos para que el Gobierno nacional logre reducir el índice por debajo del 2%.

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Durante su habitual columna de análisis económico y político, Granados repasó la evolución de los precios en los últimos meses: julio registró un 2,1%, agosto un 1,7%, septiembre un 1,9% y octubre un 2,2%. En ese contexto, sostuvo que los incrementos en las tarifas mantienen una presión constante sobre el costo de vida.

"¿Sabés por qué nos cuesta bajar tanto del 2%? Porque ellos quieren seguir manteniendo los aumentos mensuales de luz, gas y agua permanentemente entre el 2, 2,5, 3. Entonces es imposible", afirmó.

El economista explicó que los aumentos en electricidad, gas, agua, transporte, prepagas y alquileres dificultan una desaceleración sostenida de la inflación. También hizo referencia a las modificaciones en el régimen de zona fría, que incidieron en las tarifas del gas.

En ese sentido, cuestionó la decisión de mantener las actualizaciones tarifarias para evitar un incremento de los subsidios que pueda afectar las cuentas públicas.

"O bajás un poquitito el superávit fiscal primario o me seguís aumentando todos los meses", planteó.

Para Granados, la inflación podría registrar descensos puntuales, como ocurrió en agosto, pero consideró difícil sostener una tendencia por debajo del 2% mientras continúen los incrementos mensuales de los servicios.

Posible acuerdo entre sectores empresariales

En otro tramo de su columna, Osvaldo Granados se refirió a una serie de conversaciones que, según señaló, comenzaron en las últimas horas entre representantes de las principales entidades empresariales del país.

El economista mencionó al histórico Grupo de los 6, integrado por entidades vinculadas con los bancos, la Bolsa, el comercio, la construcción, el campo y la industria, que buscarían retomar el diálogo para avanzar hacia mayores consensos.

Según relató, los representantes empresariales comunicaron su intención de reunirse en la Universidad Católica Argentina (UCA) y transmitieron la iniciativa a autoridades de la institución y al arzobispo de Buenos Aires.

"Hay un pacto como que necesitamos más consensos. No está claro hasta dónde van a llegar, no están claras las pautas que van a plantear, pero hay un pacto de mayor consenso", aseguró.

Granados destacó que esta iniciativa tendría una característica diferente al Pacto de Mayo, ya que surgiría del propio sector privado y no del Gobierno nacional.

"Este pacto, este consenso lo está organizando el sector privado. Se vienen a reunir después de mucho, mucho tiempo", explicó.

Asimismo, vinculó estos movimientos con el clima que dejó la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, una semana que definió como más espiritual y en la que, según su interpretación, diferentes sectores comenzaron a reflexionar sobre la necesidad de recuperar el diálogo.

"Algo pasó esta semana. Es un dato. Alguien se convenció de que algo había que hacer", remarcó.

Finalmente, el economista analizó el escenario político de cara a 2027 y consideró que los gobernadores tendrán un protagonismo importante, especialmente por las decisiones que puedan tomar respecto del calendario electoral.

Granados señaló que varios mandatarios provinciales evalúan desdoblar sus elecciones de los comicios nacionales, con el objetivo de preservar sus espacios políticos y evitar que las disputas nacionales condicionen los resultados locales.

"Cada uno quiere conservar su territorio. Entonces dice: me voy aparte, voy por mi cuenta, y después en la nacional lo discutimos", expresó.

En esa línea, sostuvo que la discusión política del próximo año también estará atravesada por el debate sobre el rol del Estado en la economía, las regulaciones y el equilibrio entre el gasto público y los servicios que recibe la población.