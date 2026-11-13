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Termas de Río Hondo se prepara para un intenso calor: temperaturas extremas a la vista para hoy Viernes 13 de noviembre de 2026

Las temperaturas en Termas de Río Hondo se elevarán considerablemente en las próximas horas, alcanzando máximas de hasta 41.9 °C. Se prevén cambios en el clima para los días siguientes, con lluvias irregulares.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo hoy se presenta soleado con una temperatura actual de 28.3 °C, lo que genera un ambiente cálido y agradable para los termenses que disfrutan de su fin de semana. La sensación térmica es de 29 °C, lo que indica que las temperaturas seguirán en ascenso durante el día.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima se sitúe en 27.4 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 41.9 °C. Este aumento en el calor podría afectar a quienes realicen actividades al aire libre, por lo que se recomienda tomar precauciones.

El viento sopla a una velocidad de 9 km/h desde el este-noreste, lo que puede contribuir a una sensación térmica ligeramente más alta. Los termenses deben estar preparados para un clima que podría volverse incómodo durante las horas pico del calor.

Sin embargo, el clima dará un giro en los próximos días, ya que para el sábado se anticipan lluvias irregulares en las cercanías, con una mínima de 23.9 °C y una máxima de 30 °C. Esto marcará un contraste significativo con el calor extremo que se experimentará hoy.

Finalmente, el pronóstico para el domingo indica lloviznas ligeras irregulares, donde la temperatura mínima será de 22.2 °C y la máxima alcanzará los 33.1 °C. Los termenses deben estar atentos a estos cambios climáticos y prepararse para un fin de semana con variaciones en el tiempo.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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