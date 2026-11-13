Soleado y caluroso: La Banda enfrenta un viernes abrasador, hoy 13 de noviembre de 2026

Los bandeños experimentan un día soleado con temperaturas elevadas y un pronóstico que anticipa cambios para el fin de semana. La ola de calor se siente en toda la región.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños disfrutan de un día soleado con una temperatura actual de 29.8 °C, que se siente como 30.5 °C. La humedad se mantiene en un 48%, mientras que el viento sopla a 13 km/h desde el este-noreste.

Para esta jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 42.5 °C, lo que representa un gran desafío para quienes deben salir. Es fundamental tomar precauciones ante el calor extremo que se avecina.

El pronóstico para mañana, sábado 14 de noviembre, indica un chubasco ligero con mínimas de 24.8 °C y máximas que no superarán los 30.4 °C. Este cambio en el clima será un alivio después del calor intenso de hoy.

El domingo 15 de noviembre también traerá lluvias irregulares en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre 23.2 °C como mínima y 34.2 °C como máxima. Los bandeños deberán estar preparados para un fin de semana con condiciones climáticas variables.

En resumen, el clima actual en La Banda muestra un día soleado con temperaturas elevadas y un pronóstico que anticipa un cambio significativo en los próximos días. Para hoy, la mínima será de 28.9 °C y la máxima alcanzará los 42.5 °C, mientras que el fin de semana se prevén lluvias y temperaturas más frescas.

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