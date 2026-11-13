Añatuya se prepara para un calor intenso: temperaturas extremas a la vista para hoy Viernes 13 de noviembre de 2026

El clima en Añatuya se presenta cálido y parcialmente nublado. Se anticipan temperaturas extremas para el día de hoy.

Hoy 08:21

Hoy, en Añatuya, los habitantes experimentan un clima parcialmente nublado con temperaturas que alcanzan los 29.5 °C. La sensación térmica es mayor, llegando a 31.9 °C, lo que indica que el calor se siente con fuerza en la ciudad.

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El viento, que sopla desde el este-noreste a 20.2 km/h, ayuda a mitigar un poco el calor, aunque la humedad relativa del 60% puede hacer que la sensación térmica sea más elevada durante el día.

Para hoy, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 41.5 °C, lo que representa un día de intenso calor en Añatuya. La mínima se establecerá en 26.3 °C, brindando una noche cálida a los añatuyenses.

El pronóstico para mañana indica que el clima será cubierto con temperaturas más frescas, con mínimas de 23.5 °C y un máximo de 30.6 °C. Los cambios serán notables en comparación con el calor extremo del día de hoy.

El domingo, se anticipa la posibilidad de lluvias irregulares en las cercanías, con mínimas de 22.5 °C y un máximo de 34.3 °C. Los añatuyenses deben estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas a medida que avanza el fin de semana.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.