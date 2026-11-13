La Banda: investigan un presunto intento de abuso a una niña de 12 años

La menor habría sido sujetada del brazo por un desconocido en la vía pública. Tras escapar, su madre se presentó a denunciar. La causa quedó en manos de la fiscalía.

Hoy 08:37

Momentos de extrema tensión se habrían vivido en la ciudad de La Banda, cuando una niña de 12 años habría logrado escapar de un hombre que la habría interceptado mientras caminaba hacia su casa.

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De acuerdo con la denuncia, el episodio se habría registrado alrededor de las 16, en inmediaciones de Pedro León Gallo y Manuel Elordi, una zona transitada por vecinos del sector.

La menor se desplazaba sola en dirección a su domicilio cuando, según su relato, un desconocido se le habría aproximado y la habría tomado fuertemente del brazo. Ante la situación, la niña habría comenzado a forcejear con el sujeto hasta conseguir liberarse. Una vez suelta, habría corrido del lugar y logró ponerse a resguardo.

Ya en su casa, la menor le contó a su madre lo que habría vivido. La mujer, de 39 años, decidió de inmediato presentarse ante la Policía para formalizar la denuncia.

La causa quedó a cargo de la fiscal Ana Azar, quien ordenó las primeras medidas para avanzar con la investigación y dar con el presunto responsable. Entre esas disposiciones, se ordenó que la niña fuera asistida en la Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia, donde se llevaron adelante las actuaciones de rigor.

Por el momento, la Justicia trabaja en la recolección de testimonios y en el análisis de posibles cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar al hombre denunciado.