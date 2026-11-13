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Mascotas

Buscan a Kaia, una gatita que desapareció en el barrio Saint Germain

La mascota fue vista por última vez el 10 de noviembre, alrededor de las 20, en la manzana 63. Su familia solicita colaboración para encontrarla y apeló a la solidaridad de los vecinos para que pueda regresar a su hogar.

Hoy 09:18

Una familia busca intensamente a Kaia, una gatita que desapareció el pasado 10 de noviembre, cerca de las 20, en la manzana 63 del barrio Saint Germain.

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Kaia es una gata de pelaje largo y tricolor, con tonos crema, gris y naranja, y ojos verdes. Además, está castrada.

Su desaparición genera una profunda preocupación en su familia, especialmente porque pertenece a una joven con discapacidad, para quien la mascota representa un vínculo muy especial.

Ante esta situación, sus familiares piden a los vecinos y a toda persona que pueda aportar información sobre su paradero que se comuniquen al 3856209281.

Cualquier dato será de gran ayuda para que Kaia pueda regresar con su familia.

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