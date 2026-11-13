Un violento temporal dejó heridos y provocó numerosos destrozos en Salta

Ocurrió durante la tarde del jueves en la localidad de Orán. Un chico sufrió traumatismo de cráneo. Por el fenómeno, debieron suspender las clases por los daños en la estructura de varios establecimientos educativos.

Hoy 09:08

La localidad de Embarcación, en Salta, fue el epicentro de un violentísimo temporal que descargó el jueves lluvias y vientos durante la tarde y la noche, dejando a su paso voladuras de techos, estructuras dañadas y unas 150 personas que debieron recibir atención médica.

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El fenómeno se caracterizó por precipitaciones intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica, que provocó la caída de techos, árboles y postes de media tensión en varias calles, donde hasta ayer colgaban cables cortados.

Según informaron medios locales, la municipalidad debió suspender las clases debido a que varias escuelas sufrieron daños estructurales a causa de la tormenta y los vientos.

En el Hospital San Roque, donde se montó un operativo de emergencia, debieron asistir a unas 150 personas, ocho de ellas con lesiones traumáticas o cortes en distintas partes del cuerpo. Además recibieron un niño que sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser trasladado a Orán, donde ya está fuera de peligro.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente alerta amarilla para el departamento por tormentas y ráfagas.