Intensa búsqueda en el dique Los Quiroga: un hombre fue arrastrado por la corriente mientras pescaba

El hecho ocurrió durante la noche del jueves, en la zona del canal de fuga. El operativo continúa este viernes.

Hoy 09:34

Un intenso operativo de búsqueda se desarrolla este viernes en el dique Los Quiroga, donde un hombre desapareció tras ser arrastrado por la corriente mientras realizaba tareas de pesca con red durante la noche del jueves.

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Según el informe del Grupo Especial de Rescate (GER), el hombre fue identificado como José Esteban Alcanzaras, quien se encontraba pescando en el cauce, a la altura del canal de fuga, cuando perdió el control y fue arrastrado por la fuerte correntada.

De acuerdo con los datos aportados, tres personas se encontraban en el lugar y dos lograron salir del agua, mientras que Alcanzaras permanece desaparecido.

El parte del GER señala que uno de sus compañeros intentó socorrerlo, pero no logró alcanzarlo. Posteriormente, consiguió salir del cauce río abajo, en dirección a la zona de Capital.

El testigo manifestó que vio al hombre siendo arrastrado por la corriente en dirección río abajo, hasta que finalmente lo perdió de vista.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, intervino personal policial y, con las primeras luces de este viernes, efectivos del GER iniciaron las tareas de búsqueda y rescate en el sector.