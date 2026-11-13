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Boca tendrá una baja importante ante Banfield por la Copa Argentina

El entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió dejar fuera de la convocatoria a uno de los jugadores más importantes del plantel.

Hoy 10:48

Boca Juniors tendrá una ausencia importante para enfrentar a Banfield este sábado, por las semifinales de la Copa Argentina. El entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió dejar fuera de la convocatoria a Lautaro Blanco, quien arrastra un desgaste físico y no se encuentra al ciento por ciento.

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El lateral izquierdo acumuló una importante cantidad de minutos durante el segundo semestre y había trabajado de manera diferenciada en los últimos entrenamientos. Aunque no presenta una lesión que le impida jugar, el cuerpo técnico optó por darle descanso para evitar complicaciones.

La decisión está vinculada con la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, programada para el 21 de noviembre. Blanco es el futbolista de campo con mayor cantidad de minutos disputados en Boca durante la segunda mitad del año y el objetivo es que llegue en las mejores condiciones a ese compromiso.

Ante su ausencia, Malcom Braida será el encargado de ocupar el lateral izquierdo. El exjugador de San Lorenzo tendrá una nueva oportunidad como titular en un encuentro decisivo para las aspiraciones del Xeneize.

De esta manera, Boca buscará avanzar a la final de la Copa Argentina sin uno de sus futbolistas más regulares, mientras administra las cargas físicas de su plantel de cara a la definición internacional.

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