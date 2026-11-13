La racha negativa que buscará romper Boca en la semifinal de la Copa Argentina

El Xeneize buscará este sábado meterse en la final del certamen y dejar atrás tres eliminaciones consecutivas en semifinales.

Hoy 10:25

Boca Juniors afrontará este sábado un desafío clave cuando enfrente a Banfield desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará avanzar a la definición y terminar con una racha negativa que arrastra desde 2022.

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El Xeneize perdió las últimas tres semifinales que disputó en el certamen. En 2022 quedó eliminado ante Patronato por penales, luego de igualar 1-1, mientras que en 2023 cayó por 3-2 frente a Estudiantes de La Plata.

La última frustración llegó en 2024, cuando perdió 4-3 ante Vélez en un partido cargado de emociones. Desde entonces, Boca no volvió a disputar una final de la competencia.

Sin embargo, el historial también ofrece un antecedente favorable: en sus primeras cuatro semifinales de la Copa Argentina, disputadas en 1969, 2012, 2015 y 2020, Boca consiguió avanzar y posteriormente se consagró campeón en todas esas ediciones.

Ahora, tras conquistar el título de Liga 2026, el conjunto de Arruabarrena buscará mantener su impulso ganador y superar a Banfield para disputar una nueva final, donde ya espera Platense. Además, el Xeneize tiene en el horizonte la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre.