Un histórico de Ecuador apuntó contra Marcelo Gallardo: "No estás actuando como deberías"

Iván Hurtado, máximo referente en presencias de la selección ecuatoriana, cuestionó al entrenador argentino por la escasa convocatoria de futbolistas del torneo local.

Hoy 11:03

Marcelo Gallardo recibió fuertes críticas en Ecuador por sus decisiones al frente de la selección nacional. El exdefensor Iván Hurtado, quien disputó 168 partidos con la Tri, cuestionó al entrenador argentino por incluir apenas tres jugadores del fútbol local en la última convocatoria.

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De los 29 futbolistas citados para los amistosos ante Costa Rica y Bolivia, solamente Gonzalo Valle, Jordy Alcívar y Martín Tello pertenecen a equipos de la LigaPro. Esta situación generó malestar en algunos referentes del fútbol ecuatoriano.

"Reconocemos que eres un buen técnico, pero no me parece que estés actuando como deberías actuar", expresó Hurtado. Además, sostuvo que existen jugadores del campeonato nacional que merecen una oportunidad y advirtió que la falta de convocatorias podría afectar su motivación.

El histórico defensor también propuso mantener la base de futbolistas que juegan en el exterior, pero incorporar a quienes se destacan en el torneo ecuatoriano. Mientras tanto, Gallardo defendió sus elecciones y explicó que busca observar y evaluar personalmente a distintos jugadores, independientemente de la continuidad que tengan en sus clubes.

En medio de la polémica, Ecuador enfrentará este viernes a Costa Rica desde las 21 (hora argentina), en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Posteriormente, el martes 17 de noviembre, se medirá ante Bolivia en Guayaquil.