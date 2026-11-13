Es oficial: Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador del Manchester United

El técnico argentino dejará la selección de Estados Unidos para regresar a la Premier League. Asumirá el 18 de noviembre y tendrá su debut ante Liverpool en Anfield.

Hoy 11:42

El Manchester United anunció oficialmente la contratación de Mauricio Pochettino como nuevo entrenador del primer equipo. El argentino, de 54 años, dejará su cargo al frente de la selección de Estados Unidos para asumir el desafío de recuperar a uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

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El técnico santafesino reemplazará a Michael Carrick, quien fue despedido tras un complicado inicio de temporada. Los Diablos Rojos atraviesan una crisis deportiva y se encuentran en el puesto 18 de la Premier League, con apenas ocho puntos en diez partidos.

Según lo acordado, Pochettino asumirá el próximo 18 de noviembre y tendrá contrato hasta mediados de 2029. Antes de incorporarse al conjunto inglés, dirigirá sus últimos compromisos con Estados Unidos frente a Haití, por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Su estreno en el banco del United será nada menos que en el clásico frente a Liverpool, el domingo 22 de noviembre en Anfield. El entrenador tendrá pocos días de preparación antes de afrontar uno de los encuentros más exigentes del calendario inglés.

De esta manera, Pochettino regresará a la Premier League, donde anteriormente dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea. También tuvo un paso por el París Saint-Germain, con el que conquistó títulos locales, mientras que con Tottenham alcanzó la final de la Champions League en 2019.

El argentino iniciará así una nueva etapa en Old Trafford, con el objetivo de revertir el mal presente del Manchester United y devolverlo a los primeros puestos del fútbol inglés.