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El calor no da tregua en Quimilí: el pavimento se levantó y se quebró por las altas temperaturas

El intenso calor provocó una importante rotura en la avenida Avellaneda, entre los barrios Belgrano y Luján.

Hoy 18:08

Las temperaturas extremas que afectan a Quimilí, con registros superiores a los 40 °C, dejaron este viernes una imagen impactante: el pavimento de una avenida se levantó y se partió, provocando una importante rotura en la calzada.

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El episodio se registró sobre la avenida Avellaneda, en su intersección con calle Independencia, en el sector que divide a los barrios Belgrano y Luján, donde el cemento cedió en medio de una jornada marcada por el intenso calor.

Según la información difundida, la rotura se habría producido por el fenómeno conocido como dilatación térmica, que ocurre cuando los materiales se expanden debido a las altas temperaturas y generan presión sobre la estructura del pavimento.

En este caso, el hormigón se levantó y terminó fracturándose, dejando un desnivel visible sobre la avenida.

Las imágenes muestran el cemento partido y elevado sobre la calzada, por lo que se recomienda circular con precaución en el sector afectado.

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