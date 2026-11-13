Los Pumas tiene todo listo para buscar la recuperación ante Italia

El equipo dirigido por Felipe Contepomi buscará recuperarse de la derrota por 42-12 ante Irlanda, con cinco modificaciones en la formación titular y la presencia del santiagueño Facundo Isa entre los suplentes.

Hoy 17:25

Los Pumas enfrentarán este sábado desde las 8.40 (hora argentina) a Italia, en el estadio Luigi Ferraris de Génova, por la quinta fecha del Nations Championship 2026. El equipo dirigido por Felipe Contepomi buscará recuperarse de la derrota por 42-12 ante Irlanda, con cinco modificaciones en la formación titular y la presencia del santiagueño Facundo Isa entre los suplentes.

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El jugador formado en el Santiago Lawn Tennis Club volverá a integrar el plantel argentino después de más de un año sin disputar un encuentro con la camiseta nacional. Isa, de gran presente en el Pau del rugby francés, llevará la camiseta número 21 y tendrá la posibilidad de sumar minutos ante el seleccionado italiano.

Para este compromiso, Contepomi debió reorganizar el equipo debido a las lesiones de Julián Montoya, Marcos Kremer y Juan Cruz Mallía. Ante estas ausencias, dispuso los ingresos de Bautista Bernasconi, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz y Rodrigo Isgró.

Otra de las novedades será el regreso de Pablo Matera como capitán, en reemplazo de Montoya. Además, el entrenador apostará por un banco de suplentes compuesto por seis forwards y dos backs, donde también estará Facundo Bosch, quien regresa a una convocatoria después de cinco años.

Del otro lado estará la Italia dirigida por el argentino Gonzalo Quesada, que viene de caer por 66-7 ante Sudáfrica. El historial favorece a Los Pumas, que acumulan 18 victorias, cinco derrotas y un empate en 24 enfrentamientos ante el seleccionado europeo.

La formación de Los Pumas: Boris Wenger, Bautista Bernasconi, Francisco Moreno; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Pablo Matera (capitán), Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo; Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Rodrigo Isgró y Bautista Delguy.

Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín González, Facundo Isa, Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli.

El encuentro será televisado en vivo por ESPN y Disney+, en una nueva oportunidad para que el seleccionado argentino vuelva al triunfo y para que el rugby santiagueño tenga representación internacional con Facundo Isa.