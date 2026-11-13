Confirmaron un muerto, 30 heridos y dos desaparecidos tras la explosión en Lanús

Las autoridades actualizaron el saldo del siniestro ocurrido en Remedios de Escalada.

Hoy 18:00

La explosión de gas seguida de un incendio en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó un saldo de una persona fallecida, 30 heridas y dos desaparecidas, según confirmaron fuentes oficiales este viernes. Además, siete de los heridos presentan quemaduras graves y debieron ser trasladados de emergencia a distintos centros de salud.

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La actualización del número de víctimas se conoció horas después del estallido ocurrido alrededor de las 10.52, en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde una explosión provocó un incendio que afectó a varios comercios.

Los heridos de mayor gravedad fueron derivados al Hospital Interzonal de Agudos Evita, mientras que otros pacientes recibieron atención en el Hospital General de Agudos Dr. Arturo Melo y en la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero.

En tanto, dos personas permanecen desaparecidas, por lo que continúa la preocupación por la posibilidad de que el número de víctimas aumente.

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro se habría originado cuando una máquina dañó un caño de distribución de gas durante trabajos realizados por MetroGAS. La fuga habría provocado la explosión y la posterior propagación de las llamas hacia locales comerciales cercanos.

El incendio está controlado, pero continúa el operativo

Pasadas las 17.30, las autoridades municipales informaron que el fuego estaba controlado, aunque todavía aguardaban la interrupción completa del suministro de gas para extinguirlo definitivamente y comenzar una evaluación integral de los daños.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y equipos de emergencias, junto con cuadrillas de la empresa distribuidora.

Por otra parte, la Fiscalía N° 6, a cargo de Yanina Estévez, inició una investigación para determinar las circunstancias de la explosión y las posibles responsabilidades. Como primera medida, solicitó la demora de dos directivos de MetroGAS.

Mientras avanzan las tareas de asistencia y seguridad, la confirmación de una víctima fatal y la situación de las personas desaparecidas agravaron el balance de la explosión que conmocionó este viernes a Lanús.