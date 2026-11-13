Consejos prácticos para revivir un celular lento en Argentina

Con más de 30 millones de usuarios de smartphones en Argentina, la lentitud de los celulares se ha convertido en un problema común. Existen ajustes simples que pueden ayudar a revivir la velocidad de tu dispositivo.

Hoy 18:02

La lentitud en los celulares es un tema recurrente entre los usuarios en Argentina, donde se estima que más del 70% de las personas se sienten frustradas por el rendimiento de sus dispositivos. Este fenómeno puede ser ocasionado por múltiples factores, desde el almacenamiento lleno hasta aplicaciones obsoletas.

Una de las principales causas de un celular lento es el almacenamiento saturado. Cuando la memoria de un dispositivo está casi llena, su rendimiento se ve comprometido. Se recomienda realizar una limpieza periódica, eliminando aplicaciones que ya no se utilizan y archivos innecesarios.

Además, es fundamental actualizar las aplicaciones de manera regular. Muchas veces, las versiones antiguas de las apps pueden causar conflictos y ralentizar el funcionamiento del sistema. Mantener todas las aplicaciones al día garantiza que utilicen las últimas optimizaciones y mejoras de rendimiento.

El sistema operativo del celular también juega un papel crucial en su rendimiento. Es importante verificar si hay actualizaciones del sistema disponibles, ya que estas actualizaciones suelen incluir parches de seguridad y mejoras de rendimiento que pueden ayudar a que el celular funcione de manera más ágil.

Otro ajuste que puede marcar la diferencia es desactivar efectos visuales innecesarios. En muchos dispositivos, los efectos de animación y transiciones pueden consumir recursos valiosos del sistema. Desactivarlos no solo mejora la velocidad, sino que también extiende la vida útil de la batería.

Finalmente, el uso de aplicaciones de limpieza puede ser beneficioso. Estas aplicaciones están diseñadas para optimizar el rendimiento del celular, eliminando archivos temporales y liberando espacio. Sin embargo, es importante elegir aplicaciones de fuentes confiables para evitar problemas adicionales.