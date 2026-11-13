Las altas temperaturas también hicieron estragos en Las Termas: se levantó el pavimento en plena ciudad

Las altas temperaturas volvieron a sentirse con fuerza en la ciudad termal y provocaron una impactante rotura en la calzada. El asfalto cedió por la dilatación generada por el intenso calor.

Hoy 18:11

Las jornadas de calor agobiante que afectan a toda la provincia también dejaron sus consecuencias en Las Termas de Río Hondo, donde el pavimento terminó cediendo por efecto de las altísimas temperaturas.

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En las últimas horas, una importante rotura en la calzada llamó la atención de vecinos y ocasionales transeúntes, luego de que el pavimento se levantara y partiera en un sector de la ciudad.

Este tipo de episodios puede ocurrir por la dilatación térmica, cuando el calor extremo provoca que el pavimento se expanda hasta superar su capacidad de resistencia, generando quiebres, levantamientos o deformaciones en la superficie. La escena dejó una imagen tan llamativa como inusual.