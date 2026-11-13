Tres emprendimientos santiagueños competirán en la Final Nacional de Emprendimiento Argentino 2026

Santiagópolis, Agroray Solutions e Imaginar Company Technology representarán a Santiago del Estero los días 19 y 20 de noviembre en Buenos Aires. Competirán por premios que incluyen viajes internacionales, becas de formación y oportunidades de expansión comercial.

Hoy 18:45

Tres proyectos de Santiago del Estero lograron clasificarse a la Final Nacional del Concurso Emprendimiento Argentino 2026, que se desarrollará los próximos 19 y 20 de noviembre en Buenos Aires, donde competirán con iniciativas de todo el país por importantes reconocimientos.

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Se trata de Santiagópolis, Agroray Solutions e Imaginar Company Technology, propuestas vinculadas con el entretenimiento, la tecnología agropecuaria y los videojuegos, que superaron la instancia provincial realizada durante los festejos por el décimo aniversario del programa Plataforma Emprender.

El certamen, impulsado por el Ministerio de Economía de la Nación, busca reconocer a emprendimientos con menos de siete años de antigüedad y alto potencial de crecimiento, promoviendo la innovación y el desarrollo productivo en las distintas provincias argentinas.

Los tres proyectos que representarán a Santiago del Estero

Uno de los clasificados es Santiagópolis, impulsado por Delfina Posse, que competirá en la categoría Emprendimientos Tradicionales con Modelos de Negocio Innovadores, dentro de la subcategoría Crecimiento y expansión. La propuesta se destaca por su enfoque creativo en el sector de juguetes y entretenimiento infantil.

Por su parte, Agroray Solutions, representado por José David Insaurralde, participará en la categoría Tecnología e Innovación Científica, subcategoría Despegue emprendedor. El proyecto desarrolla soluciones tecnológicas orientadas a la modernización de la actividad agrícola.

El tercer representante será Imaginar Company Technology, encabezado por Lucas Mateo, que competirá en Tecnología e Innovación Científica, dentro de Crecimiento y expansión. La empresa trabaja en el desarrollo de videojuegos y tecnologías de realidad virtual, con productos de alto valor agregado.

Los premios que estarán en juego en la final

Los emprendimientos seleccionados competirán por reconocimientos destinados a impulsar su crecimiento y facilitar el acceso a mercados internacionales.

Entre los principales premios se encuentran cuatro pasajes internacionales de ida y vuelta para favorecer la expansión comercial, además de cuatro becas completas para el programa Simulador de Emprendimiento de Trepcamp, que se desarrolla en Madrid y Nueva York.

También se otorgará una invitación para participar durante 2027 del programa de fortalecimiento de Sancor Seguros Impulsa, junto con oportunidades de capacitación, aceleración empresarial y asistencia técnica.

La clasificación de estas tres iniciativas representa una nueva oportunidad para visibilizar el talento emprendedor santiagueño a nivel nacional, con propuestas que buscan consolidarse en sectores innovadores y ampliar sus posibilidades de desarrollo.

Los proyectos contaron con el acompañamiento del programa Plataforma Emprender, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, que trabaja en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local.