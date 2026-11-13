Caos aéreo en Estados Unidos: suspendieron todos los despegues por una falla masiva en las comunicaciones

La Administración Federal de Aviación ordenó paralizar las salidas en los aeropuertos de todo el país por razones de seguridad. El problema afecta a los centros de control del tráfico aéreo y mantiene en alerta a las autoridades.

Hoy 18:51

Una falla masiva en el sistema de comunicaciones del control aéreo provocó este viernes 13 de noviembre una paralización de los despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos. La medida fue ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) ante una situación que calificó como de "circunstancias extraordinarias".

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La decisión se tomó por razones de seguridad, luego de detectarse inconvenientes que afectan a los 22 centros regionales de control del tráfico aéreo, responsables de coordinar los movimientos de las aeronaves en el espacio aéreo estadounidense.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que el problema está relacionado con las comunicaciones y explicó que los equipos técnicos de la FAA trabajan para identificar el origen de la falla y restablecer el funcionamiento del sistema.

La disposición obliga a los aviones que tenían previsto despegar a permanecer en tierra hasta recibir nuevas instrucciones. En tanto, las aeronaves que ya se encontraban en vuelo pueden continuar con sus procedimientos de aterrizaje, mientras que los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos son evaluados individualmente.

La interrupción afecta a importantes terminales aéreas, entre ellas las de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Las Vegas y San Francisco, y genera preocupación por las posibles demoras y cancelaciones en las próximas horas.

Se trata de una medida excepcional para la aviación estadounidense. La última suspensión nacional de despegues se había registrado en enero de 2023, cuando una falla informática afectó el sistema de notificaciones utilizado por los pilotos.

Por el momento, las autoridades no informaron cuándo se normalizarán las operaciones. La FAA continúa investigando el incidente y se espera que brinde nuevas actualizaciones sobre el estado del tráfico aéreo.