Calor insoportable en Santiago del Estero: el Río Dulce fue el refugio elegido para combatir los 42,8°C

Con una temperatura máxima de 42,8°C y una sensación térmica que rondó los 45°C, muchos santiagueños se acercaron al Parque Aguirre para buscar alivio frente a una jornada agobiante. ¿Cuando llegará el alivio?

Hoy 18:34

El intenso calor volvió a hacerse sentir en Santiago del Estero este viernes 13 de noviembre, con una temperatura máxima de 42,8°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mientras que la sensación térmica rondó los 45°C, de acuerdo con registros de vecinos.

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Ante las temperaturas extremas, muchos santiagueños eligieron una vez más las costas del Río Dulce, en el Parque Aguirre, como punto de encuentro para refrescarse y hacerle frente al calor.

Como ya es una costumbre en la Madre de Ciudades, familias enteras y grupos de amigos se acercaron al río para pasar la tarde, buscar algo de sombra y disfrutar de un momento al aire libre.

Otros aprovecharon la jornada para pescar, mientras que los más arriesgados desafiaron las altas temperaturas y salieron a trotar o realizar actividad física, incluso alrededor de las 16 horas, uno de los momentos más calurosos del día.

Las escenas reflejaron cómo, pese al agobiante calor, el Parque Aguirre y las costas del Río Dulce siguen siendo uno de los lugares preferidos por los santiagueños para encontrar algo de alivio durante las jornadas de temperaturas extremas.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la posibilidad de tormentas aisladas para la noche de este viernes, lo que podría marcar un cambio en las condiciones del tiempo después de una jornada de calor extremo. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones no garantiza que las lluvias alcancen todos los sectores de la ciudad.