Boca ya conoce al árbitro para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro: el historial que ilusiona al Xeneize

La Conmebol designó al uruguayo Andrés Matonte para el partido decisivo del 21 de noviembre en Colombia. El juez tiene antecedentes favorables con el conjunto de la Ribera.

Hoy 21:48

Boca Juniors ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro. La Conmebol confirmó al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal del encuentro que se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

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El juez de 38 años dirigió al Xeneize en nueve oportunidades y cuenta con un historial favorable para el conjunto argentino. En sus primeros siete encuentros, Boca consiguió tres victorias, tres empates y sufrió una sola derrota, aunque dos de esas igualdades terminaron con clasificaciones por penales.

Durante la actual edición de la Copa Sudamericana, Matonte estuvo presente en dos triunfos del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena: el 1-0 ante O'Higgins en La Bombonera y la goleada 4-0 frente a Recoleta en Paraguay, por los octavos de final.

El árbitro también cuenta con experiencia en definiciones internacionales. Dirigió la final de la Copa Sudamericana 2021 entre Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino, además de la Recopa Sudamericana 2023 entre Flamengo e Independiente del Valle. También participó del Mundial de Qatar 2022.

En cuanto a Atlético Mineiro, Matonte lo arbitró una sola vez, en la victoria por 2-0 ante Alianza Lima por la Copa Libertadores 2023.

La terna arbitral estará integrada por los uruguayos Nicolás Tarán y Andrés Nievas como asistentes, mientras que los paraguayos Juan Benítez y Milcíades Saldívar serán cuarto y quinto árbitro. El VAR estará a cargo de Antonio García, también de Uruguay.

De esta manera, Boca tiene confirmado otro detalle importante para la definición continental ante el equipo brasileño, en la que buscará conquistar un nuevo título internacional.