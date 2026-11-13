Sergio Marinoff advirtió por el impacto de las altas temperaturas y explicó cómo cuidar el consumo eléctrico en los hogares

El gerente comercial de EDESE, ingeniero Sergio Marinoff, reveló en Radio Panorama que la demanda eléctrica provincial alcanzó los 618 megavatios, frente a los 400 registrados la semana anterior.

Hoy 20:54

Las altas temperaturas que se registraron durante los últimos días en Santiago del Estero provocaron un importante incremento en el consumo de energía eléctrica y llevaron a algunas instalaciones del sistema de distribución al límite de su capacidad. Así lo confirmó el ingeniero Sergio Marinoff, gerente comercial de EDESE, quien brindó un panorama de la situación provincial y una serie de recomendaciones para reducir el consumo y evitar inconvenientes durante el verano.

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En una extensa entrevista con Radio Panorama, Marinoff reveló que este viernes la demanda eléctrica en Santiago del Estero alcanzó los 618 megavatios, mientras que durante la semana anterior, con temperaturas más bajas, había rondado los 400 megavatios. Se trata de un aumento superior al 50% que refleja el impacto del calor extremo en el funcionamiento del sistema.

El funcionario explicó que el uso responsable de la electricidad no solamente permite reducir el costo de las facturas, sino que también contribuye a evitar la saturación de las instalaciones eléctricas. "El sistema es la conjunción de millones de usuarios que hacen uso del servicio en forma conjunta", señaló.

En esa línea, sostuvo que el comportamiento de cada usuario tiene consecuencias sobre el conjunto de la red. "Si todos derrochan, el sistema, por supuesto, se satura y el problema después, en definitiva, lo vamos a sentir todos", advirtió.

El calor provocó sobrecargas y obligó a interrumpir momentáneamente el servicio en algunos sectores

Marinoff explicó que los mayores inconvenientes aparecen cuando las temperaturas elevadas se mantienen durante varios días consecutivos, debido a que el uso intensivo de equipos de refrigeración incrementa considerablemente la demanda.

Según detalló, durante las últimas jornadas se registraron entre tres y cuatro días de calor intenso, suficientes para exigir al máximo determinadas instalaciones eléctricas. "Hubo algunas instalaciones que han estado en el límite de su capacidad térmica, hubo que sacar de servicio algunas áreas por sobrecarga", reconoció.

No obstante, aclaró que esas interrupciones fueron de corta duración, ya que la distribuidora cuenta con alternativas para alimentar los sectores afectados desde otros puntos de la red. De todas maneras, remarcó que el primer episodio de calor fuerte de la temporada ya tuvo consecuencias sobre el sistema eléctrico provincial.

El gerente comercial explicó que, aunque noviembre y diciembre pueden presentar temperaturas extremas, enero y febrero suelen ser los meses de mayor demanda eléctrica, por lo que la empresa mantiene especial atención sobre el comportamiento del consumo durante el verano.

Aire acondicionado: por qué recomiendan utilizarlo entre 23 y 25 grados

Una de las principales recomendaciones de EDESE está relacionada con el uso de los equipos de climatización, considerados entre los artefactos que más electricidad consumen en los hogares durante los meses de verano.

Marinoff aconsejó configurar los aires acondicionados entre los 23 y los 25 grados, en lugar de utilizarlos a temperaturas demasiado bajas, como 18 grados.

Al explicar las diferencias de consumo, indicó que cuando un equipo está programado a 18 grados debe trabajar durante más tiempo para intentar alcanzar esa temperatura. En cambio, si se configura a 24 grados, puede llegar más rápidamente al valor establecido y detener temporalmente el compresor, manteniendo la ventilación hasta que sea necesario volver a enfriar.

"En potencia es exactamente lo mismo, pero en horas de uso es mucho menos si vos lo ponés en una temperatura un poco más alta", explicó.

También destacó la importancia del mantenimiento de los equipos y la limpieza de los filtros. En una provincia como Santiago del Estero, donde existe una importante presencia de polvo en suspensión, los filtros pueden acumular suciedad y dificultar el funcionamiento eficiente del aire acondicionado.

Por ese motivo, recomendó limpiar los filtros antes del inicio del verano y repetir la tarea a mitad de temporada.

Otro aspecto fundamental es elegir un equipo con la capacidad adecuada para el ambiente que se pretende refrigerar. Marinoff explicó que deben considerarse los metros cuadrados, la altura del ambiente y la orientación respecto del sol, entre otras características.

En ese sentido, recomendó consultar con un técnico para determinar la cantidad de frigorías necesarias. También mencionó que existen herramientas digitales y aplicaciones de inteligencia artificial que pueden ofrecer estimaciones orientativas. La recomendación es evitar comprar equipos demasiado pequeños o excesivamente grandes para el espacio disponible.

Termotanques eléctricos, cocinas y lavarropas: los consumos que más influyen en la factura

Durante la entrevista, el gerente de EDESE también se refirió a otros electrodomésticos que pueden representar una parte importante del gasto eléctrico domiciliario.

Uno de ellos es el termotanque eléctrico, especialmente cuando permanece encendido durante todo el día. Según Marinoff, dependiendo de su capacidad, este artefacto puede representar un consumo de base de entre 300 y 400 kilovatios hora por bimestre.

El ingeniero señaló que muchos usuarios no prestan atención a este consumo, pese a que puede tener una incidencia considerable en la factura, especialmente durante los meses en los que disminuye el uso del aire acondicionado.

En relación con las cocinas y los hornos eléctricos, explicó que su utilización se ha extendido en barrios de Santiago del Estero y La Banda donde no existe acceso a la red de gas natural.

Advirtió que una cocina eléctrica, cuando se utilizan simultáneamente sus diferentes componentes, puede llegar a consumir más potencia que un aire acondicionado. Como referencia, mencionó equipos de cocina de aproximadamente 3.000 vatios, frente a aparatos de climatización que pueden demandar entre 1.800 y algo más de 2.000 vatios, dependiendo de sus características.

Respecto del lavarropas, recomendó utilizarlo con carga completa y elegir preferentemente programas que no requieran calentar el agua.

Explicó que los ciclos con agua caliente activan una resistencia eléctrica, lo que incrementa el consumo. Además, aconsejó optar por programas cortos cuando las condiciones de la ropa lo permitan, evitando lavados de dos o tres horas si no resultan necesarios.

Iluminación LED y heladeras: cómo mejorar la eficiencia energética del hogar

Otro de los puntos abordados fue el ahorro que permite la utilización de lámparas LED en comparación con las antiguas lámparas de filamento.

Marinoff explicó que el cambio tecnológico permitió reducir considerablemente el gasto de electricidad destinado a iluminación. Como ejemplo, señaló que una lámpara LED de 12 vatios puede ofrecer una iluminación similar a una antigua lámpara de filamento de 100 vatios.

Sin embargo, aclaró que actualmente la iluminación representa una proporción relativamente pequeña del consumo total de una vivienda en comparación con los equipos de climatización.

En ese sentido, explicó que mantener encendida durante la noche una luz LED de 10 o 15 vatios, o un reflector de aproximadamente 30 vatios para iluminar un patio, no genera un consumo comparable al de un aire acondicionado de 1.800 vatios. De todos modos, precisó que la situación puede ser diferente cuando se trata de predios de grandes dimensiones.

Con relación a las heladeras, recordó que se trata de electrodomésticos que permanecen funcionando durante todo el año, por lo que recomendó prestar especial atención a su eficiencia energética al momento de comprar uno nuevo.

Marinoff aconsejó observar las etiquetas de consumo y elegir los modelos de mayor eficiencia. Durante la entrevista mencionó las categorías A, A+ y A++ como referencias de equipos eficientes, y explicó que el etiquetado permite comparar el consumo energético estimado de cada artefacto.

También recomendó evitar introducir alimentos demasiado calientes directamente en la heladera, para no exigir innecesariamente al sistema de refrigeración, siempre respetando las condiciones de conservación segura de los alimentos.

Bombas de agua y riego: cuáles son las recomendaciones

El gerente comercial de EDESE también fue consultado por el consumo de las bombas elevadoras y presurizadoras de agua, utilizadas habitualmente en viviendas que cuentan con cisternas y tanques de reserva.

Explicó que las bombas domiciliarias suelen tener una potencia de medio caballo de fuerza o tres cuartos de HP, por lo que generalmente no representan un consumo elevado en comparación con otros electrodomésticos.

Además, indicó que estos dispositivos no permanecen encendidos durante todo el día, sino que funcionan cuando es necesario cargar el tanque y se detienen al alcanzar el nivel correspondiente.

Distinta es la situación de las bombas utilizadas para el riego de jardines mediante sistemas de aspersión. En esos casos, Marinoff recomendó programar el riego entre las 6 y las 8 de la mañana, evitando las horas de mayor temperatura.

Según explicó, ese horario permite aprovechar mejor el agua y favorece el cuidado de las plantas, además de evitar el uso de estos equipos durante los momentos de mayor exigencia eléctrica.

Subsidios a la electricidad: EDESE pidió que los usuarios revisen sus facturas

Otro de los temas importantes de la entrevista estuvo relacionado con los subsidios nacionales a los servicios de electricidad y gas.

Marinoff explicó que una parte de los usuarios residenciales recibe bonificaciones otorgadas por el Estado nacional, mientras que otros hogares todavía no cuentan con ese beneficio.

En ese sentido, recomendó que las personas que figuren en sus facturas como usuarios sin subsidio revisen su situación y realicen la solicitud correspondiente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno nacional.

El trámite puede realizarse a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar/subsidios, donde se encuentra disponible el formulario de inscripción para los servicios energéticos.

Para completar la solicitud, los interesados deben proporcionar los datos del suministro eléctrico o de gas, el número de medidor, información personal y los datos socioeconómicos del grupo familiar, entre otros requisitos.

Marinoff explicó que los consumos alcanzados por las bonificaciones varían según la época del año y las características climáticas de cada región. Durante la entrevista mencionó como referencia un bloque de 500 kilovatios hora mensuales, equivalente a 1.000 kilovatios hora por bimestre, para los períodos de mayor consumo en las zonas de altas temperaturas.

El esquema nacional contempla límites diferenciados según la clasificación climática de cada localidad, por lo que el volumen efectivamente subsidiado depende de la zona, el período y las condiciones vigentes del beneficio.

Los inquilinos también pueden solicitar el subsidio aunque no sean titulares del servicio

Una de las aclaraciones más importantes de Marinoff estuvo dirigida a las personas que alquilan una vivienda y utilizan un servicio eléctrico cuya factura se encuentra a nombre del propietario.

El gerente explicó que no es necesario ser titular de la cuenta de electricidad para solicitar el subsidio, ya que el beneficio está destinado al usuario real del servicio y a su grupo familiar.

"No tiene que tener la condición de titular, sino la condición de usuario", remarcó.

Como ejemplo, explicó que un inquilino puede completar el formulario consignando los datos de la persona que figura como titular en la factura y sus propios datos como usuario beneficiario.

La distinción resulta importante porque el propietario de una vivienda puede tener una situación económica diferente de la persona que realmente reside en el inmueble y paga los servicios.

"El subsidio va hacia la persona, entonces por ahí el titular del servicio puede tener una condición económica buena y el usuario no", explicó Marinoff.

También aclaró que en el mismo trámite pueden solicitarse beneficios para la electricidad y el gas natural. Si el hogar solamente dispone de electricidad, se completan los datos correspondientes a ese suministro.

El funcionario estimó que aproximadamente la mitad de los usuarios cuenta con subsidio y la otra mitad no, por lo que consideró importante que quienes todavía no reciben el beneficio consulten su situación ante la Secretaría de Energía de la Nación.

De todas maneras, la presentación de la solicitud no garantiza automáticamente su aprobación, ya que el otorgamiento depende de la evaluación socioeconómica y de los requisitos del régimen nacional.

La demanda eléctrica llegó a 618 megavatios y preocupa lo que pueda ocurrir en enero y febrero

Hacia el final de la entrevista, Marinoff aportó cifras concretas sobre el incremento del consumo registrado durante la jornada de este viernes.

Precisó que Santiago del Estero alcanzó una demanda máxima provincial de 618 megavatios, mientras que durante la semana anterior el consumo había rondado los 400 megavatios.

El pico se produjo durante la tarde, en una franja horaria cercana a las 15 y las 16, cuando las elevadas temperaturas impulsaron el funcionamiento simultáneo de numerosos equipos de refrigeración.

El gerente aclaró que se trató del valor más elevado registrado hasta el momento dentro de la temporada estival 2026-2027, aunque señaló que para determinar si también era el mayor registro de todo el año debía revisar las cifras correspondientes a enero y febrero de 2026.

En cuanto a la situación regional, indicó que la demanda eléctrica del Noroeste Argentino (NOA) se aproximó a los 3.000 megavatios durante la jornada, como consecuencia de las temperaturas elevadas que afectaron a las provincias del norte.

A nivel nacional, en cambio, la demanda se ubicó cerca de los 22.000 megavatios, un registro inferior a los grandes picos históricos.

Marinoff explicó que esta diferencia se relaciona con las condiciones meteorológicas de otras regiones del país, donde el descenso de las temperaturas disminuyó la necesidad de refrigeración.

Como referencia, recordó que el 1 de febrero de 2025 se había registrado un pico nacional cercano a los 29.000 o 30.000 megavatios, una cifra considerablemente superior a la demanda de este viernes.

El ingeniero advirtió que el sistema enfrenta mayores exigencias cuando las temperaturas extremas se presentan simultáneamente en distintas regiones del país, debido al incremento generalizado del consumo.

Finalmente, reiteró que los meses de enero y febrero representan uno de los principales desafíos para el abastecimiento eléctrico, por lo que insistió en la necesidad de adoptar hábitos de consumo responsables desde el comienzo de la temporada.

Marinoff cerró la entrevista destacando que utilizar la electricidad de manera eficiente genera dos beneficios. "El primero, que uno lo tiene que ver de manera individual, es el económico", explicó, al referirse al ahorro en las facturas. El segundo, agregó, es el aporte que cada usuario realiza al funcionamiento del sistema eléctrico y al bienestar de toda la comunidad.