Se conoció la sanción a Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

La Federación Española de Fútbol confirmó el castigo para Jesús Owono, del Andorra, tras la dura infracción sobre Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció un día después del encuentro.

Hoy 20:18

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó una sanción de 12 partidos de suspensión para Jesús Owono, arquero del Andorra, por la violenta entrada sobre Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife que falleció tras el episodio ocurrido durante un partido disputado el pasado 2 de noviembre.

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La jugada se produjo cuando el guardameta salió a disputar una pelota e impactó con su pierna en alto contra el delantero rival. El futbolista quedó tendido sobre el césped y debió recibir asistencia médica de urgencia antes de ser trasladado al hospital, donde falleció al día siguiente.

El árbitro del encuentro expulsó directamente a Owono por considerar que utilizó fuerza excesiva al disputar el balón. Tras analizar lo sucedido, el organismo disciplinario determinó que la acción constituye una infracción grave contemplada en el artículo 102 del Código Disciplinario.

La Federación resolvió aplicar el máximo castigo previsto para este tipo de infracciones: 12 encuentros de suspensión. Además, el arquero deberá afrontar las multas económicas correspondientes.

Por su parte, Carles Manso, entrenador del Andorra, reconoció que el guardameta atraviesa un momento personal muy difícil y pidió respeto por su intimidad. También desmintió los rumores que indicaban que Owono había decidido retirarse del fútbol profesional.

La tragedia generó una profunda conmoción en el fútbol español, mientras que la resolución disciplinaria confirmó una de las sanciones más severas aplicadas por la Federación en este tipo de situaciones.