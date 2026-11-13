Desde Aguas de Santiago advierten por la baja presión en algunos barrios y piden cuidar el consumo ante el calor extremo

El gerente de Aguas de Santiago, Sebastián Paz Zavalía, explicó en Radio Panorama cómo afectan las altas temperaturas al suministro de agua potable, cuáles son los sectores más comprometidos y qué recomendaciones deben seguir los vecinos para evitar inconvenientes.

Hoy 20:04

En medio de las jornadas de calor extremo que atraviesa Santiago del Estero, el gerente de Aguas de Santiago, ingeniero Sebastián Paz Zavalía, advirtió sobre el impacto del consumo elevado de agua potable en la red de distribución y pidió a los vecinos hacer un uso responsable del servicio para evitar inconvenientes, especialmente en los barrios más alejados de las fuentes de abastecimiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, el funcionario explicó que uno de los principales problemas se produce cuando las temperaturas aumentan de manera repentina. "Pasamos de un día de 22 grados a un día de 41. Entonces, obviamente, la gente requiere un poco más de agua", señaló, y explicó que ese cambio en los hábitos de consumo genera una inestabilidad en el sistema.

En ese sentido, remarcó que el consumo excesivo de un usuario puede perjudicar directamente a sus vecinos, debido a que el agua se distribuye mediante una red compartida. "Aquel usuario que hace un abuso, en realidad lo que está haciendo es afectando al sistema", sostuvo.

Al referirse a la situación actual del servicio, Paz Zavalía reconoció que las temperaturas extremas generan dificultades para mantener la presión en determinados sectores de la ciudad. Explicó que, si bien la empresa ajusta la producción de agua según la demanda, existe un límite en la cantidad que puede transportarse a través de las cañerías.

El gerente identificó a los barrios del oeste de la Capital como los más vulnerables, debido a su distancia de las fuentes de abastecimiento ubicadas en cercanías del río Dulce. Entre los sectores mencionados se encuentran Pinalar y Santa Lucía, donde el suministro puede verse especialmente afectado durante los picos de consumo.

Consultado sobre posibles interrupciones del servicio, el ingeniero aclaró que no se registraban cortes generales de agua, aunque reconoció que algunos vecinos de las zonas más alejadas estaban experimentando baja presión y habían realizado reclamos. "Ya lo sabemos, le pedimos disculpas", expresó.

Asimismo, explicó que las horas de mayor exigencia para el sistema se producen durante la mañana y especialmente entre las 14 y las 15, cuando el consumo sostenido reduce las reservas acumuladas durante la noche.

Por este motivo, recomendó evitar el llenado de piletas y el riego durante los horarios de mayor demanda, y trasladar esas actividades, cuando sean necesarias, a las horas nocturnas. Según explicó, durante la noche el consumo disminuye y los sistemas de abastecimiento pueden recuperar sus niveles.

Otro de los puntos abordados fue el impacto de los cambios bruscos de temperatura. Paz Zavalía explicó que, cuando llega una lluvia o desciende considerablemente el calor, la reducción repentina del consumo puede provocar aumentos de presión y roturas en las cañerías, un fenómeno conocido como golpe de ariete.

Para dimensionar la complejidad del servicio, detalló que Santiago del Estero cuenta con aproximadamente 2.000 kilómetros de cañerías de agua, con uniones cada seis metros, lo que exige un seguimiento permanente de las condiciones de funcionamiento.

Finalmente, el gerente insistió en la importancia de generar conciencia sobre el uso responsable del recurso, especialmente ante la llegada de los meses más calurosos. "Lo que nos queda es advertir y enseñar al usuario para que no se perjudique a él mismo y a su vecino", concluyó.