Suspensión masiva de vuelos en Estados Unidos: la principal hipótesis sobre la falla que paralizó los aeropuertos

Las autoridades investigan una interrupción en las telecomunicaciones del sistema de control aéreo. Las primeras evaluaciones no encontraron indicios de un ciberataque, mientras miles de pasajeros permanecen afectados por la medida.

Hoy 19:58

La suspensión de todos los despegues en Estados Unidos, ordenada este viernes 13 de noviembre, generó una fuerte preocupación en el sector aeronáutico. Mientras los aeropuertos permanecen afectados por la medida, las autoridades comenzaron a revelar las primeras hipótesis sobre el origen de la falla que obligó a paralizar las operaciones.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el inconveniente se produjo por una interrupción temporal en las telecomunicaciones que afecta a los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta, encargados de coordinar los vuelos que atraviesan el espacio aéreo estadounidense.

Una de las principales preocupaciones era la posibilidad de un ataque informático. Sin embargo, las primeras evaluaciones de las autoridades no encontraron indicios de que se tratara de un ciberataque, aunque el origen exacto del desperfecto todavía no fue determinado.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó que los técnicos de la FAA trabajan para identificar las causas del problema y restablecer las comunicaciones, consideradas fundamentales para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

Desde el organismo señalaron que la decisión de mantener los aviones en tierra fue adoptada como medida preventiva, hasta comprobar que los sistemas puedan funcionar con normalidad.

La restricción alcanza a todos los vuelos que deben despegar desde aeropuertos estadounidenses, mientras que las aeronaves que ya se encuentran en el aire pueden continuar sus operaciones. En tanto, los vuelos internacionales con destino al país son evaluados individualmente.

La FAA aseguró que todas las aeronaves están identificadas y bajo seguimiento, mientras continúan las tareas para resolver el inconveniente.

Por el momento, no se confirmó cuándo se levantarán las restricciones. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer qué provocó la interrupción y evitar nuevos incidentes en el sistema de control aéreo.