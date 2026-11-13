Tras cuatro horas de interrupción, Estados Unidos levantó la prohibición de despegues en sus aeropuertos

La Administración Federal de Aviación levantó la suspensión nacional de despegues provocada por problemas en las comunicaciones del control aéreo. Miles de vuelos fueron cancelados o demorados y las autoridades advirtieron que las complicaciones podrían continuar durante el fin de semana.

Hoy 23:52

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) autorizó este viernes 13 de noviembre la reanudación de los vuelos en todo el país, luego de una suspensión de aproximadamente cuatro horas provocada por una falla generalizada en las comunicaciones de los centros de control del tráfico aéreo. La medida afectó a miles de pasajeros y generó importantes complicaciones en los principales aeropuertos estadounidenses.

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La interrupción comenzó poco antes de las 16 horas (hora del este de Estados Unidos), cuando la FAA ordenó detener los despegues en todos los aeropuertos del territorio nacional debido a problemas técnicos que afectaban a los centros regionales encargados de coordinar los vuelos.

La decisión fue adoptada por motivos de seguridad, mientras los especialistas intentaban identificar y solucionar el desperfecto. Los aviones que ya se encontraban en vuelo pudieron continuar hacia sus destinos y aterrizar, mientras que las operaciones internacionales fueron evaluadas de manera individual.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó que el inconveniente afectó las comunicaciones de los 22 centros regionales de control aéreo, responsables de supervisar el movimiento de aeronaves entre distintos puntos del país.

Tras varias horas de trabajo, las autoridades consiguieron restablecer las operaciones y levantaron la restricción nacional. Sin embargo, advirtieron que la normalización del tráfico aéreo será progresiva, debido a la acumulación de vuelos pendientes y a la necesidad de reorganizar aeronaves y tripulaciones.

Miles de vuelos afectados y complicaciones para los pasajeros

La suspensión provocó un fuerte impacto en el sistema aeroportuario estadounidense. De acuerdo con los registros de seguimiento aéreo, miles de vuelos sufrieron demoras o cancelaciones durante la jornada.

Entre las compañías afectadas se encontraron United Airlines, JetBlue y Air Canada, que anunciaron cancelaciones de servicios mientras permanecía vigente la restricción.

Los inconvenientes también alcanzaron a grandes terminales aéreas, entre ellas las de Nueva York, Boston, San Francisco y Portland, donde numerosos pasajeros debieron permanecer a la espera de información sobre sus vuelos.

Aunque se autorizó nuevamente el despegue de aeronaves, las aerolíneas anticiparon que las consecuencias de la interrupción podrían extenderse hasta el sábado, debido a los cambios en sus programaciones.

Investigan las causas de la falla

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que los primeros análisis no encontraron indicios de que la interrupción estuviera relacionada con un ataque informático o una acción deliberada.

Las autoridades señalaron que se trató de una falla en las telecomunicaciones, aunque todavía no se determinó oficialmente qué provocó el problema.

El episodio volvió a poner bajo discusión el estado de la infraestructura de control aéreo estadounidense, que enfrenta dificultades vinculadas con la antigüedad de sus sistemas, la necesidad de modernización tecnológica y la falta de personal especializado.

Un antecedente que se remonta a 2023

La paralización de este viernes fue la segunda suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El antecedente más reciente ocurrió en enero de 2023, cuando una falla en el sistema informático utilizado para transmitir alertas e información de seguridad a los pilotos obligó a detener temporalmente los despegues en todo el país.

Aquella interrupción también provocó miles de demoras y cancelaciones, y dejó en evidencia la vulnerabilidad de una de las redes de transporte aéreo más importantes del mundo.

Con los vuelos nuevamente autorizados, las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus servicios, ya que la recuperación completa de las operaciones podría demandar más tiempo.