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Independiente BBC busca recuperarse ante Mitre de Posadas en la Liga Argentina

El conjunto santiagueño recibirá este sábado desde las 21:30 al equipo misionero, con el objetivo de volver al triunfo tras una gira negativa por Córdoba.

Hoy 07:05

Independiente BBC buscará reencontrarse con la victoria este sábado desde las 21:30, cuando reciba a Mitre de Posadas en una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquetbol. El equipo santiagueño acumula un récord de una victoria y tres derrotas y necesita hacerse fuerte como local para mejorar su presente.

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Los dirigidos por Javier Montenegro intentarán recuperar el juego colectivo que les permitió superar a Santa Paula en el debut. En el plano individual, Amicucci se destaca con promedios de 19,8 puntos y 11,5 rebotes, mientras que Stanic aporta 14 unidades por encuentro. También sobresalen Candia y Delon, con 9,5 y 9,2 puntos, respectivamente.

Por su parte, Mitre de Posadas llega motivado tras vencer a Sportivo Suardi y sumar su segunda victoria en tres presentaciones. Sin embargo, el conjunto misionero tendrá una baja importante: Lautaro López, su goleador con un promedio de 18 puntos, quedó descartado tras sufrir una herida en la mano izquierda que requirió 11 puntos de sutura.

Ante esta ausencia, la visita buscará apoyarse en Dade, quien promedia 16,3 puntos y 6,3 rebotes, y Núñez, con 14,3 unidades por partido. Además, contará con Raven Barber, quien disputará su segundo encuentro y buscará aportar presencia en la zona pintada.

El partido contará con el arbitraje de Fabio Alaniz y Alejandro Costa. Las entradas tendrán un valor de $13.000 para plateas y $10.000 para populares, y podrán adquirirse en las boleterías del estadio desde las 20:00.

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