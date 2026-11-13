El lunes 16 será no laborable en la Justicia por ser el Día del Empleado Judicial

Por ese motivo, esa jornada será considerada inhábil a los fines del cómputo de los plazos procesales y no habrá atención al público en los Centros Judiciales.

Hoy 23:27

La Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia acordó declarar día no laborable el lunes 16 de este mes e inhábil para el cómputo de los plazos procesales, en razón de celebrarse el Día del Empleado Judicial.

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Esta decisión está basada en la Ley Nacional Nº 26.674 que fue sancionada oportunamente por el Congreso, fecha que se encuentra equiparada a un feriado nacional para los trabajadores de los Poderes Judiciales de la Nación, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se considera que esta fecha corresponde destacar y recordar la lucha por los derechos de los trabajadores judiciales, poniendo especialmente en valor el capital humano que integra el ámbito de la Justicia Provincial.