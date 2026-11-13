“El corazón se puede romper”: Eduardo Magariños habló de infartos, estrés y prevención en El Pulso

El reconocido cardiólogo intervencionista santiagueño fue protagonista de una nueva entrevista de El Pulso, el ciclo de Panorama Play. Habló sobre los síntomas del infarto, los efectos del estrés, el síndrome del corazón roto, su experiencia tras más de 21.000 procedimientos y los desafíos de la medicina.

Hoy 22:36

El doctor Eduardo Magariños, reconocido cardiólogo intervencionista santiagueño, fue protagonista de una nueva entrevista de El Pulso, el ciclo de conversaciones de Panorama Play conducido por Oscar Gerez. Desde su lugar de trabajo, el especialista repasó distintos aspectos de la salud cardiovascular y dejó reflexiones sobre la medicina, el estrés, la prevención y su vínculo con Santiago del Estero.

Magariños es jefe del servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Instituto Fleni y cuenta con una extensa trayectoria en procedimientos cardiovasculares. Durante la entrevista reveló que lleva realizados alrededor de 21.000 procedimientos y explicó que, para él, todos los pacientes reciben la misma dedicación, independientemente de su reconocimiento público o cualquier otra condición.

Uno de los principales ejes de la conversación fue el infarto de miocardio. El especialista explicó que se produce cuando muere tejido del músculo cardíaco y señaló que, en la mayoría de los casos, el mecanismo está relacionado con la obstrucción de una arteria coronaria.

“En el caso del corazón, un infarto de miocardio es la muerte del tejido del músculo cardíaco”, explicó Magariños. Según detalló, la causa más frecuente es la ruptura de una placa de ateroma y la posterior formación de un coágulo que termina obstruyendo la arteria e impidiendo que el músculo reciba oxígeno y nutrientes.

Los síntomas que pueden advertir un infarto

Durante la entrevista, el cardiólogo remarcó que no todos los infartos presentan síntomas previos. Habló de la existencia de la enfermedad coronaria silenciosa, aunque señaló que en la mayoría de los casos el organismo da señales.

Entre los síntomas más frecuentes mencionó el dolor de pecho, la falta de aire, las arritmias y los desmayos. En particular, describió el dolor típico de un infarto como una sensación opresiva, similar a tener “una pata de elefante arriba del pecho”.

También explicó la diferencia entre una angina de pecho y un infarto, y destacó la importancia de actuar rápidamente ante la aparición de síntomas y contactar a un sistema de emergencias para que el paciente sea evaluado.

Estrés, falta de sueño y riesgo cardiovascular

Otro de los momentos centrales de la charla estuvo relacionado con el impacto que tienen el estrés y los trastornos del sueño sobre la salud cardiovascular. Consultado sobre el contexto económico y la preocupación constante que atraviesan muchas personas, Magariños fue contundente: “El estrés de por sí es una causa de riesgo cardiovascular”.

El especialista sostuvo que la combinación de estrés y falta de sueño puede favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y señaló que la situación económica puede contribuir indirectamente al problema cuando genera preocupación, dificultades para dormir y tensión sostenida.

En ese sentido, destacó la importancia de trabajar sobre los factores de riesgo que sí pueden modificarse: tabaquismo, obesidad, diabetes, alteraciones de los lípidos, sedentarismo e hipertensión.

También remarcó el valor de los hábitos cotidianos. “Comer mejor, dormir mejor, hacer ejercicios, caminar”, enumeró, y señaló que realizar actividad física de manera regular es una herramienta fundamental para la prevención cardiovascular.

“El corazón se puede romper”

Una de las frases más llamativas de la entrevista surgió cuando Gerez le preguntó si, así como se habla de que una persona puede tener el “corazón roto” por una situación emocional, realmente puede ocurrir algo semejante desde el punto de vista médico.

“Sí, hoy sabemos que eso es cierto, que el corazón se puede romper”, respondió Magariños.

El especialista explicó que existen las denominadas miocardiopatías por estrés y mencionó al síndrome de Takotsubo, una afección en la que el corazón puede modificar temporalmente su funcionamiento como consecuencia de un estrés intenso.

Una ruptura de pareja, un problema laboral u otra situación emocional de gran impacto pueden desencadenar este tipo de cuadros. Según explicó, algunos pacientes se recuperan espontáneamente o con tratamiento, mientras que en determinados casos pueden quedar secuelas que afecten la capacidad de contracción del corazón.

De Favaloro a la medicina del futuro

Magariños también recordó durante la entrevista a uno de sus grandes referentes: René Favaloro, con quien tuvo contacto durante su formación profesional. Contó que trabajó en la Fundación Favaloro y destacó la influencia que tuvo el reconocido cirujano argentino en su manera de entender la medicina.

“La medicina, sin humanidad, no merece ser ejercida”, recordó Magariños al citar una de las ideas que más lo marcaron de Favaloro.

En esa misma línea, sostuvo que el paciente debe ser comprendido como una persona integral y no solamente como una enfermedad. Para el especialista, acompañar, explicar y contener al paciente antes de un procedimiento es parte fundamental del tratamiento.

También destacó la importancia del trabajo en equipo y recordó otra enseñanza de Favaloro: “Hay que cambiar el yo por el nosotros”. Para Magariños, compartir responsabilidades con cardiólogos clínicos, especialistas en lípidos, diabetólogos y otros profesionales permite mejorar la atención y también reducir el estrés de quienes trabajan en medicina.

Sus consejos para los futuros médicos

En otro tramo de la conversación, el cardiólogo santiagueño dejó un mensaje especialmente dirigido a los estudiantes de medicina. Cuando le preguntaron qué deberían hacer quienes aspiran a alcanzar una trayectoria como la suya, resumió su respuesta en tres conceptos: pasión, dedicación y humanidad.

“Nadie le va a golpear la puerta para traerle éxito”, sostuvo, y remarcó que la formación requiere esfuerzo, horas de estudio, capacitación permanente y experiencia práctica.

“Hay que caminar la cancha de la medicina”, afirmó Magariños, quien también insistió en la necesidad de mantener una actitud autocrítica durante toda la carrera profesional.

Robótica, inteligencia artificial y el futuro de la cardiología

El especialista también analizó el avance de la robótica en la cardiología intervencionista. Consideró que la tecnología llegó para quedarse y explicó que uno de sus principales beneficios es reducir la exposición de los profesionales a los rayos y mejorar las condiciones de trabajo durante procedimientos de alta complejidad.

Sin embargo, aclaró que la tecnología todavía no puede reemplazar completamente al especialista y que existen procedimientos que requieren la intervención directa de un segundo operador.

“Es el futuro, no tengo ninguna duda”, afirmó sobre la robótica, aunque señaló que por el momento no existe evidencia de que los procedimientos realizados mediante robots sean superiores a los efectuados con el médico dentro de la sala.

Santiago del Estero, una parte de su vida

La entrevista también tuvo un fuerte componente personal. Magariños recordó su infancia en Santiago del Estero, sus amigos, las jornadas en bicicleta por el Parque Aguirre y los años en el Lawn Tennis Club.

El médico se fue de la provincia al terminar el secundario y, después de una breve etapa en Tucumán, se instaló en Buenos Aires para estudiar Medicina. Reconoció que el desarraigo fue difícil y que durante varios años extrañó profundamente su tierra y a sus amigos.

“Yo soy santiagueño y amo a Santiago, y lo extraño”, expresó. Incluso reconoció que uno de sus deseos es algún día regresar a la provincia para terminar allí su vida, aunque admitió que sus hijos y nietos hacen difícil pensar en un regreso definitivo.

Magariños también contó que conserva vínculos muy fuertes con amigos de su infancia, a quienes considera “hermanos de la vida”, y destacó la importancia de socializar y mantener los vínculos afectivos como parte de una vida saludable.

“El yo creo en medicina es mala cosa”

Hacia el final de la entrevista apareció otra de las definiciones más contundentes del especialista. Al hablar sobre ciencia y medicina, Magariños cuestionó la idea de tomar decisiones basadas simplemente en una creencia.

“El yo creo en medicina es mala cosa”, afirmó. Para el cardiólogo, la medicina debe apoyarse en la observación, las mediciones, la investigación y la búsqueda permanente de respuestas.

En ese sentido, defendió también la autocrítica profesional como una herramienta indispensable para mejorar. “El que no tiene preguntas ni dudas es porque no conoce nada”, sostuvo.

La conversación también lo llevó a reflexionar sobre el deterioro ambiental, las guerras y el sufrimiento de niños y adultos en distintos lugares del mundo. Frente a esas preguntas, reconoció que una de las cosas que le gustaría saber si pudiera hacerle una única pregunta a Dios es qué hay después de la vida.

La entrevista cerró con un mensaje de esperanza. Magariños dijo confiar especialmente en las nuevas generaciones y destacó que observa en muchos jóvenes una mayor conciencia sobre el cuidado del cuerpo, la actividad física, el tabaquismo y el medio ambiente.

La entrevista completa con Eduardo Magariños forma parte de El Pulso, el ciclo de entrevistas de Panorama Play conducido por Oscar Gerez, que propone conversaciones en profundidad con protagonistas de distintos ámbitos para abordar las preocupaciones, desafíos y preguntas que atraviesan a la sociedad.