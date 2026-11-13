Colonia El Simbolar reunió a niños y jóvenes en una jornada deportiva por su 56° aniversario

La comunidad continuó con las celebraciones con una jornada deportiva que reunió a niños, jóvenes y familias en las instalaciones del Club Talleres, donde se desarrollaron competencias de fútbol infantil, vóley y taekwondo.

Hoy 23:37

Las actividades, que inicialmente debieron ser reprogramadas debido a las condiciones climáticas, formaron parte de la agenda organizada por la Comisión Municipal, encabezada por Estela del Valle Pérez, para promover la participación de la comunidad a través del deporte.

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Uno de los momentos destacados fue el encuentro de taekwondo, que contó con la presencia de escuelas provenientes de la ciudad de Santiago del Estero y jurados que acompañaron y evaluaron el desempeño de los participantes. La actividad estuvo coordinada por el Sabonim IV Dan ITF Mariano Gómez Omil.

Por su parte, los torneos de fútbol infantil y vóley ofrecieron espacios de competencia y recreación, con la participación de deportistas y el acompañamiento de sus familias.

La organización general estuvo a cargo del director de Deportes de la Comisión Municipal, Marcos Juárez, como parte de las actividades deportivas que se desarrollan durante el año en la localidad.

La comisionada municipal Estela del Valle Pérez destacó la importancia de generar oportunidades para que niños y jóvenes puedan practicar distintas disciplinas deportivas.

“Queremos que nuestros chicos tengan cada vez más oportunidades de participar, aprender y disfrutar del deporte. Estas actividades no solamente permiten desarrollar sus habilidades, sino también compartir con otros jóvenes, hacer amigos y aprender valores como el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo”, expresó la jefa comunal.

Asimismo, valoró el acompañamiento de las familias y de quienes colaboraron con la organización de las competencias. “Nos pone muy contentos ver a tantas familias acompañando a sus hijos y compartiendo estas jornadas. Desde la Comisión Municipal queremos seguir impulsando el deporte durante todo el año, porque sabemos lo importante que es para nuestros niños y jóvenes contar con espacios donde puedan crecer y desarrollar sus capacidades”, agregó Valle Pérez.

La jornada permitió extender los festejos por el aniversario de Colonia El Simbolar y reunir a deportistas, profesores y familias alrededor de distintas disciplinas, con especial participación de niños y jóvenes de la comunidad.