El Dr. López Alzogaray representó a la Justicia santiagueña en la reunión de la Ju.Fe.Jus

.En el encuentro se rubricó la firma de un Convenio Marco de innovación y modernización entre la Junta Federal de Cortes y la Universidad Champagnat.

Hoy 23:39

El Poder Judicial de Santiago del Estero participó en la reunión de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.), a través de su presidente, el Dr. Federico López Alzogaray.

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En esta oportunidad, las deliberaciones que tuvieron lugar en un salón de eventos sociales de la ciudad de La Rioja.

Como es habitual, se brindó un informe de la situación institucional de cada jurisdicción regional; el estado de las finanzas de la organización, el trabajo realizado por los múltiples foros de la entidad y algunos otros puntos contenidos en el temario previsto por Secretaría.

Cabe resaltar que estos encuentros mensuales permiten intercambiar visiones y problemáticas comunes en los Poderes Judiciales provinciales, con los matices propios de cada región. De allí suelen surgir acciones de gestión o proyectos que puedan ser de utilidad para cada uno de ellos, con las necesarias adaptaciones que requiera cada realidad institucional en particular.

Firma de convenios marco

Es de destacar que en esta oportunidad se procedió a la firma de dos Convenios Marco de cooperación interinstitucional. Uno con el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) y otro, con la Universidad Champagnat de la provincia de Mendoza.

En este último caso, rubricaron el acuerdo, en representación de Ju.Fe.Jus, la Dra. Emilia María Valle, en su carácter de presidenta y el Dr. Mario Adaro, presidente del Instituto Federal de Innovación Tecnología y Justicia (IFITEJ), mientras que por la Universidad Champagnat hizo lo propio el rector, CPN. Marcelo Chamorro.

El convenio tiene por objeto establecer mecanismos de cooperación, asistencia técnica y articulación entre las instituciones, a los efectos de promover la innovación tecnológica, la modernización de la gestión judicial y el desarrollo integral de actividades de capacitación e investigación.

Además, se fomentará la realización de actividades académicas conjuntas, por lo que las partes asumen el compromiso de promover la participación activa de especialistas, docentes, profesionales y personal técnico en todas las iniciativas que se proyecten.