Un Boca entonado se mide ante Banfield en busca de la final de la Copa Argentina

El Xeneize, que viene de consagrarse campeón de la Liga Profesional, buscará este sábado avanzar a una nueva definición. El ganador enfrentará a Platense por el título.

Hoy 07:20

Boca Juniors enfrentará este sábado desde las 19 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará prolongar su buen momento y conseguir el pase a la final, donde ya espera Platense.

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El Xeneize llega motivado tras vencer por 1-0 a Defensa y Justicia y consagrarse campeón de la Liga Profesional. En su camino hacia esta instancia eliminó a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento, Vélez y Racing. Además, será su último compromiso antes de disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Para este encuentro, Arruabarrena mantendría gran parte del equipo titular, aunque no contará con Lautaro Blanco y deberá evaluar la situación física de Santiago Ascacibar. La principal novedad será el regreso de Adam Bareiro, quien ocupará un lugar entre los suplentes después de más de seis meses sin actividad.

Por su parte, Banfield, conducido por Pedro Troglio, atraviesa un presente complicado: acumula cuatro partidos sin ganar y apenas consiguió una victoria en sus últimas 13 presentaciones. Sin embargo, buscará dar el golpe tras eliminar a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra.

Probable formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Probable formación de Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

El encuentro comenzará a las 19, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, tendrá a Lucas Novelli en el VAR y será televisado en vivo por TyC Sports.