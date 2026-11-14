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Violento temporal: el fuerte viento provocó numerosos destrozos en la Madre de ciudades

La ciudad capital sufrió los embates del fuerte cambio de tiempo que llegó alrededor de las cuatro de la madrugada de este sábado.

Hoy 08:19
Temporal en la Madre de Ciudades.

Postes caídos, árboles destrozados y numerosas calles cortadas fueron el común denominador en distintos barrios de la Madre de Ciudades.

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Ya sea de la zona norte o sur, este u oeste, la mayoría de los barrios capitalinos sufrieron la fuerza del violento temporal que llegó tras dos días de infierno en Santiago del Estero.

Daños en la esquina de Olaechea y Mendoza. Daños en la esquina de Olaechea y Mendoza.

Plata y Alvear Plata y Alvear

Alrededor de las 4.30 de la madrugada el cambio llegó con un fuerte viento y en minutos se sumó una intensa lluvia que se extendió de manera persistente hasta las 7.30 aproximadamente.

Av. Colón casi Antenor Av. Colón casi Antenor

El cambio había sido anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional y se espera que la temperatura máxima de la jornada no supere los 30 grados.

Av. Belgrano y Magallanes Av. Belgrano y Magallanes

Absalón Rojas y Alvear Absalón Rojas y Alvear

TEMAS Santiago del Estero Capital Temporal Madre de ciudades
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