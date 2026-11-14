Dilema para 2027: León XIV no va en ninguna lista

El fervor de la Argentina para recibir al Papa sobrepasó casi todos los cálculos, aun del propio Vaticano, donde se siguen preguntando cuál puede haber sido la razón por la que ningún pontífice decidió venir en 39 años.

Hoy 08:15

Por Francisco Olivera, en diario La Nación

En el último instante de León XIV en la Argentina, al despedirlo en la escalinata del avión que lo llevaba de Buenos Aires a Lima, Javier Milei lloró. Quienes lo conocen interpretan que por razones múltiples. El Presidente es, por lo pronto, y más allá de sus explosiones de furia, un hombre sensible a lo espiritual y de una visión trascendente de la vida. Había tenido con el Pontífice un encuentro privado que juzgó positivo. Pero en ese llanto pudo haber influido también la enorme tensión acumulada. Venía de tres días difíciles en los que el Gobierno llegó a imaginar una confrontación muy superior a la que finalmente se dio. Por diferencias ideológicas o de aplicación de políticas. Siempre se está a tiro de conflicto. Pero no hubo tal cosa, en parte porque el Papa habló siempre en términos universales y también porque la Casa Rosada se autoimpuso no contestar.

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Los libertarios dicen que también su hermana Karina quedó conforme. Hubo ministros también conmovidos. “Fue mágico”, dijeron al diario La Nación en el gabinete. La desconfianza inicial, que se había notado en varias de las reuniones preparatorias con la avanzada pontificia, se empezó a disipar recién el domingo, después del discurso del Papa en el Palacio Libertad, en su primer encuentro con toda la dirigencia argentina. El Gobierno había llegado a pedir a los obispos, sin éxito, que le anticiparan el discurso de León XIV. Por eso sintió alivio no bien terminó el acto, momento a partir del cual también el Vaticano procuró distender: esos contactos iniciales, dijeron los funcionarios de Roma, suelen ser los peores en todas las visitas porque existe todavía un desconocimiento mutuo que después, con las horas, los actos y las misas, se va revirtiendo.

La gira dejó, con todo, un mensaje demoledor sobre un tema sensible, el de la discapacidad. ¿Quién se atrevería ahora a polemizar sobre la necesidad de la asistencia a ese sector después del paso del Papa por el Cottolengo, la vista más impactante del viaje? Es cierto que, en silencio, muchos funcionarios hacen un mea culpa sobre cómo trataron la discusión. La mejor prueba es que el Poder Ejecutivo revocó la decisión inicial sobre el presupuesto 2027 en la materia y que el proyecto que impulsa y ya tiene media sanción conforma a la mayoría de los prestadores. Pero queda pendiente un asunto en el que trabajó decididamente mal: la famosa auditoría, todavía inconclusa, que debería explicar por qué las pensiones por invalidez pasaron de 77.000 a 1,2 millones entre 2001 y 2023. ¿No se pudo hacer en tres años de gobierno? Respuesta libertaria: muchas fueron entregadas como subsidio por muchos gobernadores aliados. Fin del debate.

El fervor de la Argentina para recibir al Santo Padre sobrepasó casi todos los cálculos. Incluso el del propio Vaticano, donde se siguen preguntando cuál puede haber sido la razón por la que ningún pontífice decidió venir en 39 años. Robert Prevost tiene al respecto una ventaja sobre Bergoglio: al no ser argentino, ninguno de sus cuestionamientos podría ser acusado de partidario. Eso le dio potencia a su viaje: lo convirtió en una misión popular sin precedente. En la misa de Córdoba, por ejemplo, obispos habituados a viajar con frecuencia a Roma lloraban también de la emoción.

Por eso quedaron tan disonantes algunos episodios. Los budines y medialunas de la carpa vip del Monumento de los Españoles, por ejemplo. Las declaraciones partidarias de Luján. Algunos contrapuntos solapados del encuentro con sindicatos y empresarios en la UCA. Faltaban 15 minutos para la llegada de León XIV y Luis Barrionuevo aprovechó el momento en que Sandra Pettovello salía a uno de los pasillos para hablar por teléfono: le cuestionó, en voz alta y delante de testigos, que el Gobierno no hubiera firmado el certificado de autoridades para convalidar su triunfo de hace un año en las elecciones de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (Uthgra). Ese litigio, que está en la Justicia Laboral, lo enfrenta una vez más con el jefe de la sección porteña del gremio, Dante Camaño. “Te voy a llenar la calle de gente”, le advirtió Barrionuevo a la ministra. Le pidió además que echara al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y le recordó que había hecho aportes para la campaña electoral de La Libertad Avanza. “No te conozco ni a vos ni a tu cuñado. No te debo nada. No me extorsiones porque vamos mal”, le contestó Pettovello, que insistió en que ese conflicto estaba en la Justicia Laboral.

Pero fue apenas un instante en medio de la euforia general de tres días históricos. Por qué semejante entusiasmo se trasladó esta vez, como nunca, a los no creyentes seguirá siendo otro misterio de la fe. El interés de quienes forman parte del establishment es, en cambio, más entendible: la Iglesia ha mostrado que sigue siendo un factor de poder. No sorprende entonces el apuro de los políticos por agolparse en Luján o en el Monumento de los Españoles, o el de muchos empresarios en pasar por la Nunciatura o la carpa vip de Palermo. Un ministro nacional intentó, a través de un sindicalista, que lo invitaran al Cottolengo, sin éxito. Y el gabinete de la provincia de Buenos Aires tuvo que acatar el pedido del Vaticano de no entrar en la capilla: Kicillof y sus ministros saludaron en la entrada y se quedaron afuera durante toda la ceremonia.

El establishment sigue todavía perplejo. Y ensaya interpretaciones sobre el efecto de la visita pastoral, todas ellas políticas. ¿A quiénes deberían interpelar los conceptos de León XIV? ¿A Milei, que repite desde hace tiempo que la justicia social es “un robo y una aberración”? ¿Al peronismo, que intentó llevarla a la práctica con emisión y gasto público y, por lo tanto, provocó inflación y ajuste sobre los pobres? ¿Qué actitud debería tomar el Presidente ante el reclamo de una sociedad que pide moderación y concordia?

¿Esas demandas podrían alumbrar un nuevo liderazgo en la Argentina? Son preguntas incómodas para el Gobierno. El fenomenal ajuste que viene de hacer, el despeje de las calles y el virtual debilitamiento de la CGT fueron posibles en parte por la impronta confrontativa del Presidente. Pero para el PJ tampoco parece sencillo capitalizar esa debilidad libertaria frente al electorado. En parte porque viene del defecto opuesto: Milei puede haber sido el primer presidente que hace alarde de un ajuste y que combate en público la justicia social, pero el peronismo degradó también ese concepto utilizándolo como enunciado y generando inflación y pobreza.

Salvo que apareciera un cisne blanco, un candidato capaz de generar al menos un 10% del entusiasmo de León XIV, ese dilema entre dos modelos desgastados se dirimirá en octubre. Raúl Timerman tiene al respecto una visión pesimista. “León XIV ganaría una elección, pero no se va a presentar. Lo que viene es un vacío”, le dijo a Claudio Zlotnik.

Sería, con todo, apenas una visión terrenal del asunto. León XIV no vino a eso y los asistentes a las celebraciones tampoco parecían estar buscando una salida electoral. Hay algo más sutil e intangible en el mensaje de quien decidió hablar del Evangelio sin temor a ahuyentar fieles. León XIV no edulcoró el Catecismo, al contrario: lo recordó sin circunloquios y tal como es. “Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo”, volvió a decir delante de los políticos en el Palacio Libertad. “Sean santos”, propuso en Córdoba, donde instruyó también a los sacerdotes a no bajar la intensidad del contacto con Dios por la actividad pastoral. “La Iglesia no es una ONG”, repitió, citando al papa Francisco. Y a los jóvenes del Monumento de los Españoles los exhortó al sacramento de la reconciliación porque, dijo, “nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda perdonarlo”.

Palabras fuertes, las de siempre, pero pronunciadas con la precaución de incluirse siempre a sí mismo entre los que fallan. Una fórmula implacable, propia de un carisma que sin dudas viene de otra parte.