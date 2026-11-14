Declaró uno de los tres formoseños detenidos que habrían robado las 4 x 4 en 40 minutos en Santiago

La tarea policial habría develado que los formoseños arribaron el 30 de octubre y el 31 dieron el gran golpe entre las 2:50 y 3:30, es decir en 40 minutos. Todas las unidades en zona céntrica.

Hoy 08:17

La investigación por las 3 camionetas robadas en apenas 40 minutos en Santiago, habría establecido que la banda formoseña estaría conformada por ocho personas, entre vendedores de autos, gitanos y otros prontuariados.

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Ello se desprende de la investigación que timonea la fiscal, Eugenia Callegaris, quien sigue las huellas de las 4 x 4 robadas (el 31 de octubre) al juez Facundo Sayago; a Jeremías Gómez Skiva, hijo de un médico y al contador, Juan Antonio Zemán.

Pese al hermetismo, trascendió que los sospechosos son, Julio Costichi (preso), Matías Centurión (preso), Guillermo Centurión, Alfredo Gabriel Colman, Maicael Daniel Ávalos, Matías Acosta, Carlos Chávez y Leandro Duarte (preso).

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30 y 31, en Santiago

La tarea policial habría develado que los formoseños arribaron el 30 de octubre y el 31 dieron el gran golpe entre las 2:50 y 3:30, es decir en 40 minutos. Todas las unidades en zona céntrica.

Según la tarea policial, tuvieron respaldo de dos camionetas. Lo que se omite es que sospecha también de contactos locales bandeños.

Ya apresados, arrancó la ronda de indagatorias. Costichi es defendido por Aída Farrán Serlé y Gilberto Perduca. Los dos restantes, por la defensa oficial. Los cargos dominantes, "hurto calificado".

A excepción de Costichi, los dos restantes se habrían abstenido de declarar. Costichi habría señalado que no estuvo en Santiago ni el 30, ni el 31 de octubre.

Las coartadas

Habría ofrecido como coartadas operaciones con ventas de coches en Formosa y después un largo paseo con un primo, por Formosa y fuera de la provincia, bordeando el Chaco. El fuerte del descargo se sustentaría en pagos con billeteras virtuales, almuerzos, compras de gaseosas en bares, cuyos nombres y montos recordaría perfectamente.

También habría negado conocer a los otros siete acusados, pero aclaró que años atrás tuvo contacto con uno. Explicó que hubo una operación de autos y que tiempo atrás se hicieron pagos que quedaron registrados en su celular y billetera virtual.